Первая базовая станция 4G российской разработки локализована на 90%

Как сообщает государственная корпорация «Ростех», входящая в её состав компания ГлобалИнформСервис представила базовую станцию для создания сетей 4G.

И это первая подобная базовая станция российской разработки, внесённая в реестр телекоммуникационного оборудования российского производства (ТОРП) Минпромторга России.

Базовая станция R45F поддерживает LTE и LTE Advanced, соответствует спецификациям 3GPP Release 14, а также совместима с сетями 5G. Устройство спроектировано на основе радиосистемы, позволяющей менять радиочастотные параметры посредством ПО. Это обеспечит возможность развития до 5G без смены платформы.

По словам представителя компании, станция почти полностью создана на основе оригинальной схемотехники российской разработки, а уровень локализации производства достигает 90%.

Также стоит добавить, что станция работает в диапазоне 450 МГц и поддерживает Voice-over-LTE, NB-IoT и Mission Critical Push To Talk. Стоимость станции будет сопоставима с зарубежными аналогами.