В США высоко оценили запас прочности нашего Т-80

Советский основной боевой танк Т-80, скорее всего, останется на вооружении Российской армии, по крайней мере, до конца 2040-х годов, пишет военный журнал Military Watch.

Этому способствуют более подходящие для экстремальных климатических условий характеристики его двигателя даже по сравнению с новыми боевыми машинами, говорится в статье, отмечают «Известия».

Т-80 стал первым в мире серийным танком с единым газотурбинным двигателем. Автор публикации отмечает, что на Т-80 в значительной степени полагаются российские силы в Арктике. До конца эксплуатации военные продолжат модернизировать броню, датчики и вооружение танка.

В статье отмечается, что на вооружении в Российской армии находится приблизительно 330 танков Т-80БВ модификации 1985 года и 150 танков Т-80БВМ последней модификации. При этом глубокая модернизация танков Т-80БВ до стандарта Т-80БВМ для поставки в армию продолжается.

«Еще 3 тыс. танков Т-80, многие из которых были модернизированы до стандарта БВ, а другие - до варианта Б середины 1980-х годов, в настоящее время находятся на хранении», - говорится в материале.