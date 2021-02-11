Украина предложила самолетам НАТО летать над Крымом

В Думе оценили предложение Киева вести воздушные операции НАТО над Крымом

Украинская сторона предлагает использовать для проведения операций НАТО воздушное пространство Крыма, несмотря на то, что полуостров находится под российской юрисдикцией. Киев нацелен на вхождение в Североатлантический альянс и стремится к активизации сотрудничества с блоком в Черноморском регионе.

Украина выступила с предложением использовать для проведения операций Североатлантического альянса воздушное пространство "в Симферопольском районе полетной информации (РПИ)".

Район полетной информации - это воздушное пространство, в пределах которого обеспечено полетно-информационное обслуживание, а также аварийное оповещение.

По классификации Киева, симферопольский РПИ - это аэронавигационная зона, к которой относятся Херсонская область, Крымский полуостров и вся центральная часть моря.

Инициатива была озвучена в ходе встречи министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия и замгенсека НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патрика Тернера, которая состоялась 10 февраля. Встреча проходила в рамках рабочего визита в Брюссель правительственной делегации Украины во главе с премьер-министром страны Денисом Шмыгалем.

Как подчеркнул Криклий, Киев остается приверженным курсу на интеграцию в евроатлантические системы коллективной безопасности. Он назвал участие Украины в программе НАТО по обмену данными о воздушном движении одним из важнейших направлений этой интеграции.

Он также обратил внимание, что сейчас Украина считает необходимым усиливать контроль за гражданским воздушным движением, а также реагировать на кризисные ситуации в Черноморском районе и зоне АТО (антитеррористической операции - так на Украине называют силовую операцию Киева в Донбассе).

"Принимая во внимание обновленный бюллетень о безопасности полетов EASA в Симферопольском районе полетной информации и отмене ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском РПИ, мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобного. Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией", - подчеркнул украинский министр.

Кроме того, по имеющейся информации, стороны также обсуждали участие министерства инфраструктуры в подготовке совместных учений Украина - НАТО в Черном море Coherent Resilience 2021.

В Госдуме отреагировали на подобные планы Киева. Депутат от Крыма Михаил Шеремет заявил, что за неприкосновенностью российских границ следят вооруженные силы РФ.

«Никакие самолеты НАТО над Крымом летать не будут»,

- цитирует РИА «Новости» слова парламентария.

Также Шеремет предупредил, что украинским властям следует быть аккуратнее с заявлениями подобного рода в отношении другого государства.

Крым перешел под российскую юрисдикцию в 2014 году после госпереворота на Украине. По результатам проведенного на полуострове референдума, за вхождение в состав России проголосовали более 96% крымчан. Но Киев по-прежнему не признает итоги волеизъявления крымчан и настаивает на том, что полуостров - это украинская, но временно оккупированная территория. Хотя в России неоднократно при этом подчеркивали, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

На это фоне Украина регулярно активизирует свою деятельность в Черном море. Денис Шмыгаль недавно по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Киев работает над расширением сотрудничества с Североатлантическим альянсом в Черноморском регионе. В текущем году стороны планируют провести несколько совместных учений, помимо маневров в Одессе "Нерушимая стойкость" (Coherent Resilience).

Активное сотрудничество Украины с военно-политическим блоком связано с ее стремлением к интеграции в НАТО и ЕС. В июне 2016 года на Украине приняли законы, которые определяют вступление в Североатлантический альянс как цель украинской внешней политики.

В феврале 2019 года парламент страны принял решение об изменении конституции. После внесенных правок в ней был закреплен курс государства на евроинтеграцию и вхождение в военно-политический блок.

К тому же, Украина стала шестым государством, которое получило статус партнера НАТО с расширенными возможностями. До нее его предоставили Австралии, Финляндии, Грузии, Иордании и Швеции. Статус партнера "расширенных возможностей" был введен в 2014 году, чтобы выстраивать более глубокие, специализированные двусторонние отношения. Для вступления в НАТО Украине необходимо выполнить ряд условий, в том числе это касается ее вооруженных сил, которые она должна довести до стандартов блока.

Кристина Сизова