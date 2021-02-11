Третьим будет: китайский аппарат долетел до Марса

Китайский аппарат с ровером на борту достиг Марса

Китайская миссия "Тяньвэнь-1" с ровером на борту достигла орбиты Марса. Если все пойдет по плану, китайский марсоход уже весной совершит посадку на поверхность планеты.

Спустя полгода после запуска китайская научная миссия "Тяньвэнь-1" достигла своей цели - космический аппарат, запущенный прошлым летом, достиг Марса и вышел на орбиту вокруг него, сообщает издание New Scientist.

Если все пойдет по плану, то в мае посадочный модуль отделится от орбитального и совершит вместе с марсоходом мягкую посадку на поверхность планеты.

В этом случае Китай станет третьей страной в истории, сумевшей достичь поверхности Марса.

Первым китайским аппаратом для исследования Марса был «Инхо-1», запущенный вместе с российским аппаратом «Фобос-Грунт» в 2011 году - пуск, который потерпел неудачу.

Запуск китайской миссии 22 июля 2020 года стал одним из трех запусков аппаратов к Марсу - это же баллистическое окно, когда Марс находился на минимальном расстоянии от Земли (58 млн километров) для запуска своих миссий использовали США и Объединенные Арабские Эмираты, чей зонд вышел на орбиту Марса буквально накануне.

Эксперты отмечают, что успешная посадка марсохода на поверхность планеты будет крупным технологическим успехом Китая, который раньше уже смог посадить свой ровер на обратной стороне Луны, учитывая, что по статистике из всех попыток посадить аппараты на Марс лишь половина оказывалась успешной.

В случае успеха миссия станет не только очередной взятой вершиной для китайских инженеров, но и пополнит список марсоходов, когда-либо запускавшихся с Земли. Первым таким был американский Pathfinder в 1997 году, затем Spirit и Opportunity в 2004, и Curiosity в 2012, который работает до сих пор.

Китайская миссия на Марс - первая в истории национальной космической программы и по своей сути уникальна - она состоит из орбитера, посадочного модуля и ровера.

«Тяньвэнь-1» должен выйти на орбиту, сесть и выпустить ровер с первой же попытки и координировать наблюдения с орбитером, - писали китайские ученые в журнале Nature Astronomy накануне запуска. - Ни одна космическая миссия не осуществлялась таким образом».

При помощи «тройной» миссии Китай надеется провести «глобальное и обширное исследование всей планеты». Среди основных задач миссии, сформулированных в 2018 году, выделяются пять:

- Создание геологической карты Марса.

- Исследование характеристик марсианской поверхности и возможных залежей водяного льда.

- Изучение состава поверхности.

- Изучение марсианской атмосферы и климата.

- Анализ электромагнитных и гравитационных полей планеты.

Орбитер, который будет оставаться на орбите планеты, имеет семь научных инструментов. На его борту две камеры, георадар, спектрометр для анализа минерального состава поверхности и инструменты для анализа заряженных частиц в атмосфере планеты.

Марсоход примерно в два раза тяжелее китайского лунохода «Юйтуу-2», его масса составляет около 240 килограммов. На его борту шесть инструментов - две камеры, радар и три прибора для анализа минералов и магнитного поля планеты.

Точное место посадки марсохода пока не выбрано, однако ранее сообщалось, что он сядет с районе Равнины Утопия - низменности диаметром около 3300 км в восточной части северного полушария Марса, где в 70-е годы совершил посадку американский аппарат «Викинг».

Точная дата посадки тоже пока не известна, ожидается, что она состоится спустя 2-3 месяца.

Марсоход - шестиколесный, приводится в движение за счет солнечных батарей, и спроектирован на три месяца работы на поверхности. Расчетное время службы орбитера - один марсианский год. Вдобавок к научным задачам орбитер будет выступать в качестве радиоретранслятора для связи Земли с марсоходом.

Прием научной информации и телеметрии с Марса будет вести недавно построенная в городе Тяньцзинь на севере Китая 70-метровая антенна. Строительство антенны началось в октябре 2018 года, сама тарелка массой 2700 тонн была установлена в апреле 2020 года.

Позднее в феврале к Марсу прибудет третья за месяц миссия - американский марсоход Perseverance с первым в истории марсианским вертолетом на борту, запуск его состоялся 30 июля 2020 года.

Николай Городецкий