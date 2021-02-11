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WarSpot

ВМС США купили лодки с «душой танка»

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Источник изображения: warspot.ru

Обычно наземную технику «учат» плавать, но можно и лодку «научить» двигаться по земле. Вчера, 9 февраля, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что ВМС США закупили необычные лодки Iguana Pro.

Для нужд флота закупили два образца Iguana Pro. В Popular Mechanics указывают, что официально лодки с гусеничным ходом нужны для наблюдения за мелководьем, при этом вероятнее всего, что их будут тестировать силы специальных операций. Благодаря возможности выходу на сушу лодки легко маскировать вдали от береговой линии.

Промо-ролик лодки-амфибии Iguana Pro

Модель Iguana Pro впервые была представлена на выставке BIDEC 2017 в Бахрейне. Это первая и пока единственная модель от компании Iguana Yachts, созданная для военных целей. Ключевым отличием военной лодки-амфибии от гражданских версий стали сидения Ullman Patrol Jockey, разработанные для поглощения ударов о волны. Это позволяет десанту и экипажу длительное время выполнять боевые задачи без вреда для здоровья.

Iguana Pro может развивать скорость до 75 км/ч. При нажатии на специальную кнопку лодка выпускает пару гусеничных шасси и может продолжать движение по грунту со скоростью порядка 7 км/ч. Переход из плав-режима в наземный и обратно занимает всего 8 секунд.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бахрейн
США
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