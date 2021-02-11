"Не готовы к вызовам": в ФРГ хотят усилить вооруженные силы

Глава минобороны ФРГ признала низкую боеспособность немецкой армии
В Германии призвали модернизировать вооруженные силы, недостаточно готовые к современным вызовам. В ФРГ подобные заявления звучат все чаще. В последний раз необходимость поддержания высокого уровня военных расходов объясняли угрозой со стороны России. Но такие заявления встречают критику в Москве.
Минобороны Германии выступило с призывом провести масштабную модернизацию бундесвера (Вооруженных сил ФРГ), объяснив это недостаточной подготовкой ВС к современным вызовам, указано в переданном в бундестаг программном документе за подписями главы минобороны республики Аннегрет Крамп-Карренбауэр и генерального инспектора ВС ФРГ Эберхарда Цорна. Выдержки из него приводит газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Кроме того, в документе обратили внимание, что "стратегическими конкурентами» ФРГ являются РФ и КНР. Авторы переданного в бундестаг письма утверждают, что Россия выступает как "противоборствующая сила по отношению к Западу» и с ее стороны в последнее время якобы участились военные и политические угрозы. Как указали в документе, Москва "сознательно нарушила международные соглашения".
Китай, согласно тексту, становится "все более заметным" игроком.
Министр и генинспектор призвали активнее развивать проекты, в том числе в сфере противовоздушной обороны, а также разработки беспилотников.
Аннегрет Крамп-Карренбауэр в ноябре прошлого года заявила, что Германии необходимо поддерживать высокий уровень военных расходов, так как существует угроза со стороны России.
Глава немецкого оборонного ведомства объяснила высокие бюджетные расходы Североатлантического альянса, в том числе на фоне пандемии, стремлением Европы иметь возможность вести диалог с Россией о разоружении «с позиции силы», а для этого она должна укрепить свои позиции.
«На фоне озвученных вами сумм и независимо от них остается фактом, что российская сторона сделала масштабные инвестиции в модернизацию своих вооруженных сил, что она располагает новыми видами вооружений, что ее угроза стала еще более явственной», - приводило ее заявление на слушаниях в бундестаге РИА «Новости».
Крамп-Карренбауэр рекомендовала вынести этот вопрос на обсуждение с представителями балтийских стран, Швеции, Центральной и Восточной Европы.
Президент России Владимир Путин прокомментировал данные высказывания в ходе беседы с журналистами после большой пресс-конференции. «Дама стала министром обороны, ей хочется показать «крутизну», в данном случае она повторила избитый штамп, который повторяется во многих странах НАТО», - заявил глава государства.
Путин обратил внимание, что подобное заявление носит контрпродуктивный характер для двусторонних взаимоотношений. «Потому что нужно посмотреть, что такое российская армия сегодня», - отметил президент.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на высказывание Крамп-Карренбауэр обратила внимание, что Германия находится в позиции «зависимой страны в сфере безопасности».
«И ведь не мой это вывод, что показательно. Я цитирую саму Аннегрет, признавшую, что ФРГ целиком и полностью в военной сфере несостоятельна без США. О какой «позиции силы» тогда может идти речь? Явно не о собственной. Или у Крамп-Карренбауэр ключи от Пентагона?» - написала Захарова в своем Facebook 28 ноября.
Как отметила официальный представитель МИД, в Германии размещен крупнейший после Японии американский зарубежный контингент, что указывает на «соответствующий характер» присутствия Соединенных Штатов в ФРГ.
«Когда сила есть, но она не твоя, ты ее не можешь контролировать, а распоряжаться ею тебе не дают, и при этом ты боишься ее лишиться - это признак зависимости. Проще говоря, позиция швах. Кстати, слово это пришло из Германии и означает «слабость, несостоятельность, некомпетентность», - отметила Захарова.
Кристина Сизова