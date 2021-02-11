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ТАСС

Китайский зонд успешно достиг орбиты Марса

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Марс
Марс.
Источник изображения: techcult.ru

Марсианский зонд находится на высоте 400 км над поверхностью планеты

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Беспилотный космический аппарат КНР "Тяньвэнь-1" в среду успешно достиг первичной эллиптической орбиты Марса и приступил к корректировке траектории движения. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По данным Китайского национального космического управления, марсианский зонд находится на высоте 400 км над поверхностью планеты.

С момента запуска аппарат преодолел около 470 млн км (полет по прямой линии между Марсом и Землей невозможен из-за гравитационного поля Солнца, поэтому выбираются более длинные траектории - эллиптическая, параболическая и гиперболическая). При выходе на марсианскую орбиту с учетом специфики движения он удален от нашей планеты на 190 млн км.

Ожидается, что в мае-июне зонд совершит мягкую посадку в южной части равнины Утопия. Предполагается, что в этой части планеты на поверхность могли выходить грунтовые воды. Марсоход займется исследованием грунта, ионосферы и климата.

"Тяньвэнь-1" был запущен 23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан, расположенного в южнокитайской провинции Хайнань. Аппарат весит 5 тонн: 1,3 т приходится на посадочный модуль и 3,7 т на орбитальную станцию. Он оснащен 13 современными измерительными приборами.

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Китай
Компании
CNSA
Проекты
2020-й год
Марс
Чанчжэн
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