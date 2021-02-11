Войти
Известия.ru

В США спрогнозировали крайний срок эксплуатации танка Т-80 в Российской армии

263
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Советский основной боевой танк Т-80, скорее всего, останется на вооружении Российской армии, по крайней мере, до конца 2040-х годов, пишет военный журнал Military Watch. Этому способствуют более подходящие для экстремальных климатических условий характеристики его двигателя даже по сравнению с новыми боевыми машинами, говорится в статье.

Т-80 стал первым в мире серийным танком с единым газотурбинным двигателем. Автор публикации отмечает, что на Т-80 в значительной степени полагаются российские силы в Арктике. До конца эксплуатации военные продолжат модернизировать броню, датчики и вооружение танка.

В статье отмечается, что на вооружении в Российской армии находится приблизительно 330 танков Т-80БВ модификации 1985 года и 150 танков Т-80БВМ последней модификации. При этом глубокая модернизация танков Т-80БВ до стандарта Т-80БВМ для поставки в армию продолжается.

«Еще 3 тыс. танков Т-80, многие из которых были модернизированы до стандарта БВ, а другие — до варианта Б середины 1980-х годов, в настоящее время находятся на хранении», — говорится в материале.

Основной боевой танк Т-80БВМ благодаря установке 1250-сильного газотурбинного двигателя в состоянии передвигаться по шоссе со скоростью 80 км/ч. Запас хода по топливу при этом составляет 500 км.

Боекомплект к 125-мм пушке 2A46М-1 содержит 45 снарядов. Запас патронов к 7,62-мм пулемету ПКТМ составляет 1250, а к зенитному 12,7-мм «Корду» — 300 штук.

Танк имеет длину 9554 мм, ширину 3384 мм, высоту 2202 мм. Масса танка в боевом снаряжении — 45,7 т, а экипаж составляет три человека.


На период по 2025 год модернизированные Т-80БВМ, Т-72Б3М и Т-90М сохранят паритет с основными боевыми танками зарубежных стран по своим возможностям и эффективности, сообщил 28 сентября 2020 года ТАСС со ссылкой на материалы 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и техники (НИИ БТВТ) Минобороны России. Однако после 2025 года модернизацию российских танков необходимо будет продолжить.

Сообщается, что танк Т-90М в ходе дальнейшей модернизации может получить усовершенствованный комплекс активной зашиты «Арена-М». Кроме того, во фронтальной части корпуса взамен устанавливаемой на сегодняшний день динамической защиты «Реликт» танк должен получить динамическую защиту, аналогичную Т-14 «Армата».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Армата
ПКТМ
Реликт ДЗ
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Арктика
Похожие новости
01.09.2020
"У "Арматы" большое будущее". Глава Уралвагонзавода — о развитии танкостроения России
29.04.2020
Где забуксовала «Армата»
13.10.2017
Все, что вы хотели узнать о грозных российских танках (War is Boring, США)
04.09.2017
Оружейные университеты в парке "Патриот"
25.08.2017
Директор кластера "Вооружение" "Ростеха": "Армата" пойдет в армию с 2019 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.02 06:21
  • 91
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 11.02 02:36
  • 1
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 11.02 00:43
  • 1
Российская "Сосна"- один из лучших в мире ЗРК малой дальности
  • 10.02 23:58
  • 16625
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.02 21:46
  • 17
Калининградский синдром
  • 10.02 21:18
  • 1
Первые испытания газогенератора для двигателя ПД-8 намечены на март 2021 года
  • 10.02 20:56
  • 47
«МиГ» приступил к созданию нового скоростного высотного истребителя
  • 10.02 20:56
  • 3
Поближе к России: зачем США размещают бомбардировщики в Норвегии
  • 10.02 20:29
  • 2
"Сдерживать противника на дальних рубежах". Военный эксперт о гиперзвуке
  • 10.02 19:33
  • 148
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 10.02 16:21
  • 36
Разработчик сообщил, что зенитный комплекс "Деривация-ПВО" можно заряжать во время боя
  • 10.02 14:12
  • 2
Инженер в ранге министра
  • 10.02 07:31
  • 3
Бить на упреждение – российские военные теоретики
  • 10.02 05:36
  • 9
Нужен берег чукотский: северо-восток России защитит новая дивизия
  • 10.02 04:19
  • 3
Путин назвал образование и науку ключевыми факторами нацбезопасности