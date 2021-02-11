"В любых условиях". Военный эксперт о новейшем дроне "Волк-18"

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" завершил испытания первого в России автономного дрона-перехватчика "Волк-18". В эфире радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Корнев рассказал, какую проблему удастся решить с помощью этого беспилотника.
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" завершил испытания модернизированного варианта новейшего беспилотника "Волк-18", предназначенного для перехвата дронов противника; он способен в полностью автоматическом режиме находить, а затем сбивать или таранить воздушные цели.
"Летные испытания модернизированной версии "Волка-18", включавшие реальное поражение дронов-мишеней, успешно завершены. Беспилотник был существенно доработан", – рассказал РИА Новости представитель концерна ВКО "Алмаз-Антей".
На модернизированном беспилотнике установлена новая оптико-локационная система с повышенной дальностью обнаружения воздушных целей, а также новая система управления. Оператор принимает решение об уничтожении цели, после чего "Волк-18" действует в автоматическом режиме.
"Поиск, распознание и селекцию целей, а также маневрирование и уничтожение беспилотников "Волк" выполняет самостоятельно. Среди российских дронов это первый такой аппарат", – сказал представитель "Алмаз-Антея".
По его словам, до конца года планируется провести государственные испытания нового беспилотника.
Опытный образец "Волка-18" представляет собой квадрокоптер размером 60 на 60 сантиметров. Время полета дрона-перехватчика достигает 30 минут, взлетная масса – до шести килограммов.
В эфире радио Sputnik главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев высказал мнение, что таким образом будет решена проблема перехвата ударных мини-беспилотников, представляющих сегодня серьезную угрозу.