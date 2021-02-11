"В любых условиях". Военный эксперт о новейшем дроне "Волк-18"

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" завершил испытания первого в России автономного дрона-перехватчика "Волк-18". В эфире радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Корнев рассказал, какую проблему удастся решить с помощью этого беспилотника.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" завершил испытания модернизированного варианта новейшего беспилотника "Волк-18", предназначенного для перехвата дронов противника; он способен в полностью автоматическом режиме находить, а затем сбивать или таранить воздушные цели.

"Летные испытания модернизированной версии "Волка-18", включавшие реальное поражение дронов-мишеней, успешно завершены. Беспилотник был существенно доработан", – рассказал РИА Новости представитель концерна ВКО "Алмаз-Антей".

На модернизированном беспилотнике установлена новая оптико-локационная система с повышенной дальностью обнаружения воздушных целей, а также новая система управления. Оператор принимает решение об уничтожении цели, после чего "Волк-18" действует в автоматическом режиме.

"Поиск, распознание и селекцию целей, а также маневрирование и уничтожение беспилотников "Волк" выполняет самостоятельно. Среди российских дронов это первый такой аппарат", – сказал представитель "Алмаз-Антея".

По его словам, до конца года планируется провести государственные испытания нового беспилотника.

Опытный образец "Волка-18" представляет собой квадрокоптер размером 60 на 60 сантиметров. Время полета дрона-перехватчика достигает 30 минут, взлетная масса – до шести килограммов.

В эфире радио Sputnik главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев высказал мнение, что таким образом будет решена проблема перехвата ударных мини-беспилотников, представляющих сегодня серьезную угрозу.

"Идея достаточно интересная. Речь идет о борьбе с дронами широкого распространения, не о серьезных военных беспилотниках, а о дронах, которые могут выполнять наблюдательную либо террористическую функцию, которые могут летать во время массовых мероприятий, например, или создавать угрозу движению авиационных гражданских судов и так далее. Их нужно обнаружить, а также прекратить их функционирование. Для чего служат различные электромагнитные ружья, но их применение иногда может быть неэффективно. А вот такой дрон-перехватчик должен работать в любых условиях и когда угодно. Еще несколько лет назад, когда вели борьбу с мини-дронами, то вспоминали про коршунов и орлов, то есть дрессировали хищных птиц, и это не шутка. "Волк-18" – эффективный, относительно недорогой. Поэтому идея вполне себе эффективная, в том числе с точки зрения затрат и возможности применения и пользы", – сказал Дмитрий Корнев.