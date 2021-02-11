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Российская газета

Два ракетоносца Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Черного моря

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Самолеты-ракетоносцы Ту-22М3 дальней авиации России совершили полет над Черным морем, сообщили сегодня в минобороны РФ.

Плановый полет двух дальних бомбардировщиков Ту-22М3 над нейтральными водами Черного моря длился более пяти часов. Он проходил в сопровождении истребителей из состава ВВС и ПВО Южного военного округа.

В военном ведомстве отметили, что экипажи российской дальней авиации выполняют полеты над нейтральными водами океанов и морей регулярно. Полеты совершаются над Тихим океаном, Арктикой, Северной Атлантикой, над Балтийским и Черным морем.

В минобороны подчеркнули, что полеты строго соответствуют международным правилам использования воздушного пространства.

Справка "РГ"

Модернизированные сверхзвуковые ракетоносцы Ту-22М3 могут летать на расстояние 6,8 тысячи километров с боевой нагрузкой в 24 тонны. Они получили расширенный состав управляемого ракетно-бомбового вооружения. Бомбардировщики использовались при выполнении боевых задач в Сирии. В 2017 году шесть Ту-22М3 нанесли авиаудар с территории России по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор.


Юлия Крымова (Севастополь)

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ту-22М
Компании
Минoбороны РФ
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Арктика
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