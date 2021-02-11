"Бастионы" поразили корабли условного противника под Калининградом

Тренировки по нанесению ударов по морским целям с использованием передвижных береговых ракетных комплексов провел Балтийский флот в Калининградской области.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, в мероприятиях боевой подготовки были задействованы дивизионы береговых ракетных комплексов "Бастион" и мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки. В тренировках участвовали около ста военнослужащих и более десяти единиц автомобильной и специальной техники.

Расчеты боевой техники выдвинулись из пункта постоянной дислокации в назначенный район на побережье Балтийского моря. Там они отработали развертывание и подготовку оружия к применению, укладываясь в действующие нормативы по времени.

Затем флотские ракетчики выполнили электронные пуски ракет по морским целям. Роль кораблей условного противника исполнили корветы Балтийского флота "Бойкий" и "Сообразительный", которые сейчас выполняют задачи в море.

Справка "РГ"

Береговой ракетный комплекс (БРК) "Бастион" предназначен для поражения надводных кораблей всех типов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Его боекомплект включает до 36 ракет "Оникс", имеющих мощные боевые части и высокую скорость маршевого полета. БРК такого класса может обеспечить защиту 600 километров морского побережья.

Светлана Песоцкая (Калининградская область)