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ТАСС

Times: 200 британских ученых находятся под следствием за передачу технологий Китаю

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Вестминстерское Аббатство и Биг Бен в Лондоне. Архивное фото
Вестминстерское Аббатство и Биг Бен в Лондоне. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Вильф

В частности, речь идет о секретных исследованиях, которые касаются самолетов, конструкции ракет и кибероружия

Британские службы безопасности проводят расследование в отношении почти 200 ученых Соединенного Королевства, подозреваемых в передаче Китаю секретных сведений в области новейших вооружений. Об этом сообщила в понедельник газета The Times со ссылкой на информированный источник.

По данным издания, они подозреваются в нарушении "строгих экспортных ограничений, направленных на предотвращение передачи интеллектуальной собственности" в стратегически важных областях враждебным государствам.

Британское правительство готовится, по словам источника, направить соответствующие уведомления более чем 200 гражданам Великобритании, работающим в более чем десятке университетов Соединенного Королевства. Они подозреваются в передаче Китаю результатов секретных исследований в области самых передовых военных технологий, касающихся самолетов, конструкции ракет и кибероружия.

Многие из ученых, находящихся под следствием, подозреваются в непреднамеренном нарушении законов путем заключения коммерческих сделок с китайскими компаниями. "В ближайшее время мы можем увидеть в судах десятки ученых", - заявил The Times источник.

Виновным в нарушении указа от 2008 года об экспортном контроле может грозить до десяти лет тюремного заключения, напоминает издание.

"Экспортерам военной продукции и тем, кто занимается передачей военной технологии, упомянутой в указе об экспортном контроле 2008 года, требуется лицензия на экспорт или передачу [технологий] из Великобритании", - уточнил представитель британского правительства.

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Страны
Великобритания
Китай
Проекты
Кибероружие
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