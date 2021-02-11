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NASA запустит первые модули окололунной станции на Falcon Heavy

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NASA запустит первые модули окололунной станции на Falcon Heavy
NASA запустит первые модули окололунной станции на Falcon Heavy.
Источник изображения: NASA

NASA поручило компании SpaceX запуск первых двух модулей будущей орбитальной станции Gateway. Модули отправятся к Луне на ракете Falcon Heavy не раньше мая 2024 года.

Один из главных проектов NASA на ближайшие годы — лунная программа «Артемида». Ее ключевым элементом будет орбитальная станция Gateway, которая расположится на необычной эллиптической орбите. Она будет принимать пилотируемые и грузовые корабли, а с нее космонавты будут отправляться на поверхность Луны. Также у станции и программы в целом есть другая важная цель — разработка и тестирование технологий, которые в будущем позволят высадить первых людей на Марс, причем один из основных концептов подразумевает, что перелетный корабль будет стартовать с Земли, пристыковываться к Gateway, а потом уже отправляться к Марсу.

Изначально NASA собиралось применять для почти всех этапов этой программы собственную сверхтяжелую ракету SLS. Но ее разработка идет уже почти десять лет и первый запуск неоднократно переносился из-за различных причин, в том числе неудачных испытаний. Последний неудачный тест прошел в январе 2021 года. Из-за этого NASA уже отдало доставку груза на станцию частным компаниям, в том числе SpaceX, которая разработает для этого тяжелую версию космического грузовика Dragon, а теперь также решила переложить на SpaceX доставку первых модулей станции на окололунную орбиту.

Согласно контракту стоимостью 331,8 миллиона долларов, SpaceX запустит в космос энерго-двигательный модуль PPE и обитаемый модуль HALO. PPE будет оснащен солнечными панелями общей мощностью 60 киловатт, ионными двигателями для коррекции орбиты и антеннами для связи с Землей, прибывающими аппаратами и посадочными модулями. HALO будет иметь герметичную конструкцию и служить астронавтам в качестве жилья и площадки для подготовки к высадкам на поверхность Луны.


Модули PPE и HALO под головным обтекателем ракеты

Источник изображения: NASA


Модули будут собраны в единую конструкцию на Земле и запущены вместе. Для этого будет использоваться сверхтяжелая ракета Falcon Heavy, причем из-за требования NASA запустить сразу два модуля SpaceX будет использовать более длинный головной обтекатель, который сейчас разрабатывается по контракту с министерством обороны США. Запуск произойдет не раньше мая 2024 года.

На текущий момент предполагается, что за доставку астронавтов на окололунную станцию будет отвечать собственный космический корабль NASA Orion, запускаемый на SLS. При этом агентство уже поручило SpaceX доработать пилотируемый корабль Starship для высадки людей на поверхность Луны, поэтому в случае дальнейших проблем с ракетой или кораблем NASA технически SpaceX будет готова выполнять все этапы лунной программы самостоятельно.

Григорий Копиев

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Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
Falcon РН
SLS
Луна
Марс
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