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Китайская станция «Тяньвэнь-1» вышла на орбиту вокруг Марса

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Китайская станция «Тяньвэнь-1»
Китайская станция «Тяньвэнь-1».
Источник изображения: W. X. Wan et al. / Nature Astronomy, 2020

Первая китайская марсианская миссия «Тяньвэнь-1» успешно вышла на орбиту вокруг Красной планеты. Через 2-3 месяца от орбитального зонда отделится посадочная платформа, которая доставит на поверхность Марса первый китайский марсоход, сообщается на сайте SpaceNews.com.

«Тяньвэнь-1» была запущена в космос в июле прошлого года. В рамках нее к Красной планете отправились сразу три аппарата: орбитальный зонд, посадочная платформа и марсоход. У миссии две цели — произвести первую для Китая высадку марсохода на поверхность планеты с первого раза и выполнить обширную научную программу. Научных задач у аппаратов будет много: составление карты морфологии и геологической структуры поверхности Марса, изучение характеристик грунта и распределения водяного льда, ионосферы, климата и внутреннего строения планеты. Для их выполнения зонд и марсоход оснащены 13 научными приборами, шесть из которых установлены на марсоходе

За время полета до Марса «Тяньвэнь-1» совершила несколько коррекций траектории, а также получила снимки Марса, Земли и Луны и самих аппаратов. Днем 10 февраля 2021 года станция успешно включила свой основной двигатель на 15 минут и совершила маневр торможения и выхода на орбиту захвата вокруг Марса.

На борту «Тяньвэнь-1» находится марсоход, который должен проработать не менее 90 марсианских суток на поверхности планеты. Высадка марсохода запланирована в районе равнины Утопия и намечена на апрель-май 2021 года, а орбитальный аппарат в дальнейшем перейдет на полярную эллиптическую орбиту и начнет научную программу, рассчитанную на один марсианский год, а также будет работать как ретранслятор сигналов для марсохода.

О том, как устроена первая марсианская миссия Китая, можно узнать из нашего материала «Вопросы к небу».

Александр Войтюк

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Страны
Китай
Проекты
Марс
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