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РИА Новости

Два Ту-22М3 в сопровождении истребителей пролетели над Черным морем

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Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3
Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3.
Источник изображения: © РИА Новости / Фотохост-агентство

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Два дальних бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 выполнили плановый полет над Черным морем, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. Продолжительность полета составила более 5 часов", - сказали в ведомстве.

Ракетоносцев сопровождали истребители объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Как отметили в ведомстве, самолеты дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана Черного и Балтийского морей. Все полеты ВКС России выполняются в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, добавили в Минобороны.

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