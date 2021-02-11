Уничтожение бронетехники противника отработали на учениях в Крыму танкисты Черноморского флота

Москва. 10 февраля. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие танковых подразделений армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) провели боевые стрельбы, в ходе учений на Крымском полуострове была уничтожена бронетехника "противника".

"Экипажи танков отработали действия при загрузке снарядов, порядок выдвижения на огневой рубеж со сменой позиций и стрельбы по движущимся целям, имитирующим бронетехнику условного противника", - сказано в сообщении ЧФ, распространённом в среду.

Стрельбы прошли на полигоне "Ангарский", расположенном на территории Республики Крым, информирует штаб флота.