Войти
Интерфакс-АВН

Уничтожение бронетехники противника отработали на учениях в Крыму танкисты Черноморского флота

328
0
+1
Танк Т-72Б3
Танк Т-72Б3.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Москва. 10 февраля. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие танковых подразделений армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) провели боевые стрельбы, в ходе учений на Крымском полуострове была уничтожена бронетехника "противника".

"Экипажи танков отработали действия при загрузке снарядов, порядок выдвижения на огневой рубеж со сменой позиций и стрельбы по движущимся целям, имитирующим бронетехнику условного противника", - сказано в сообщении ЧФ, распространённом в среду.

Стрельбы прошли на полигоне "Ангарский", расположенном на территории Республики Крым, информирует штаб флота.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
23.04.2020
Системы С-400 Черноморского флота "прикрыли" от авианалёта важные экономические объекты
11.02.2020
Бомбардировщики Ту-160 вооружат гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»
05.12.2019
Учения по приготовлению кораблей к бою и походу прошли на Черноморском флоте РФ
07.08.2019
НАТО отступило: украинский политолог назвал РФ победительницей учений
08.04.2019
Катера Черноморского флота вернулись в Севастополь после выполнения учебных стрельб
15.12.2016
Выбор РИА Новости: главные события 2016 года в сфере обороны и безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.02 06:21
  • 91
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 11.02 02:36
  • 1
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 11.02 00:43
  • 1
Российская "Сосна"- один из лучших в мире ЗРК малой дальности
  • 10.02 23:58
  • 16625
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.02 21:46
  • 17
Калининградский синдром
  • 10.02 21:18
  • 1
Первые испытания газогенератора для двигателя ПД-8 намечены на март 2021 года
  • 10.02 20:56
  • 47
«МиГ» приступил к созданию нового скоростного высотного истребителя
  • 10.02 20:56
  • 3
Поближе к России: зачем США размещают бомбардировщики в Норвегии
  • 10.02 20:29
  • 2
"Сдерживать противника на дальних рубежах". Военный эксперт о гиперзвуке
  • 10.02 19:33
  • 148
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 10.02 16:21
  • 36
Разработчик сообщил, что зенитный комплекс "Деривация-ПВО" можно заряжать во время боя
  • 10.02 14:12
  • 2
Инженер в ранге министра
  • 10.02 07:31
  • 3
Бить на упреждение – российские военные теоретики
  • 10.02 05:36
  • 9
Нужен берег чукотский: северо-восток России защитит новая дивизия
  • 10.02 04:19
  • 3
Путин назвал образование и науку ключевыми факторами нацбезопасности