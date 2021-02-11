РКЦ "Прогресс" приостановил работы по проектированию сверхтяжелой ракеты

Попавший под санкции самарский РКЦ «Прогресс» вот уже 10 лет доставляет американских астронавтов на МКС.

Руководитель предприятия Дмитрий Баранов считает, что решение о возобновлении работы может быть принято через несколько месяцев

САМАРА, 10 февраля. /ТАСС/. Проектирование ракеты сверхтяжелого класса приостановлено, сообщил в среду журналистам генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" (входит в Роскосмос) Дмитрий Баранов.

"Здесь ситуация достаточно сложная. С одной стороны, Академия наук действительно дала свои рекомендации, с другой стороны, у РКЦ "Прогресс" есть государственный контракт на технический проект по этой ракете. Но сегодня возможна коррекция ее технического облика, поэтому сейчас этот вопрос еще до конца не решен. Поэтому сейчас работа поставлена на паузу", - сказал Баранов.

При этом руководитель предприятия полагает, что решение о возобновлении работы может быть принято через несколько месяцев. "Я думаю, что это вопрос нескольких месяцев. Я бы так сказал, до середины этого года", - предположил Баранов.

Ранее совет РАН по космосу рекомендовал руководству Академии наук и Роскосмосу обратиться к президенту России по вопросу переноса сроков создания ракетного комплекса сверхтяжелого класса. В решении сказано, что в проекте должны быть проработаны наиболее прорывные, перспективные и экономически оправданные технологии.

Разрабатываемая в РФ сверхтяжелая ракета-носитель получила название "Енисей", ее первый запуск планируется совершить в 2028 году. Грузоподъемность первого варианта ракеты должна составить, по данным Роскосмоса, до 103 тонн на низкую околоземную орбиту. Ракету также планируется использовать для миссий к Луне, в том числе с посадкой космонавтов на поверхность естественного спутника Земли.