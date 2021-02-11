Войти
Известия.ru

Атомную субмарину «Казань» смогут передать ВМФ в конце февраля

343
0
+1
Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Головную атомную подлодку «Казань» смогут передать Военно-морскому флоту (ВМФ) России 26 февраля. Об этом в среду, 10 февраля, сообщил руководитель Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Планировалось, что флот получит объект в 2019 году, но испытания модернизированного проекта «Ясень» затянулись.

«Готовность сдачи «Казани» — 26 февраля. С 26 февраля корабль закончит всю отделку, ревизию всех агрегатов и механизмов по итогам проведения испытаний», — заявил Рахманов «РИА Новости».

По его словам, флот позже примет решение о поднятии Андреевского флага на лодке.

В настоящее время в составе ВМФ имеется лишь одна многоцелевая атомная подводная лодка типа «Ясень» под названием «Северодвинск».

Субмарины «Казань», «Архангельск», «Красноярск» и «Новосибирск» проекта «Ясень-М» способны погружаться на глубину 520 м и развивать скорость до 31 узла под водой. Лодки вмещают 64 члена экипажа. Водоизмещение составляет 13 800 т, автономность — 100 суток.

В качестве вооружения используются мины, торпеды 533 мм, а также крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».

Ранее в феврале стало известно, что ВМФ в 2022 году получит две серийные дизель-электрические подводные лодки четвертого поколения проекта 677 «Лада» — «Кронштадт» и «Великие Луки». Субмарины являются второй и третьей по счету в проекте 677. Первой в проекте стала подлодка «Санкт-Петербург» — ее передали флоту в опытную эксплуатацию в 2010 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Б-585 Санкт-Петербург
Казань АПЛ
П-800 Оникс
Компании
Кронштадт
ОСК
Проекты
677 Лада
885 Ясень
Калибр КР
Похожие новости
09.11.2020
Российские подводные лодки усиливают Китай
29.10.2018
"Их стало гораздо больше": русские подлодки напугали США
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
31.10.2016
Верфи России: "великокняжеские" "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
21.03.2013
Подводные планы до 2050 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.02 06:21
  • 91
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 11.02 02:36
  • 1
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 11.02 00:43
  • 1
Российская "Сосна"- один из лучших в мире ЗРК малой дальности
  • 10.02 23:58
  • 16625
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.02 21:46
  • 17
Калининградский синдром
  • 10.02 21:18
  • 1
Первые испытания газогенератора для двигателя ПД-8 намечены на март 2021 года
  • 10.02 20:56
  • 47
«МиГ» приступил к созданию нового скоростного высотного истребителя
  • 10.02 20:56
  • 3
Поближе к России: зачем США размещают бомбардировщики в Норвегии
  • 10.02 20:29
  • 2
"Сдерживать противника на дальних рубежах". Военный эксперт о гиперзвуке
  • 10.02 19:33
  • 148
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 10.02 16:21
  • 36
Разработчик сообщил, что зенитный комплекс "Деривация-ПВО" можно заряжать во время боя
  • 10.02 14:12
  • 2
Инженер в ранге министра
  • 10.02 07:31
  • 3
Бить на упреждение – российские военные теоретики
  • 10.02 05:36
  • 9
Нужен берег чукотский: северо-восток России защитит новая дивизия
  • 10.02 04:19
  • 3
Путин назвал образование и науку ключевыми факторами нацбезопасности