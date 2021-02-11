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Российская газета

Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях

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Источник изображения: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net

Российские противотанковые управляемые "Метисы" эксплуатируются в армиях почти полутора десятков стран мира. Это оружие многократно демонстрировало свою высокую эффективность в реальной боевой обстановке.

Например, в Сирии с помощью таких ПТРК бойцы правительственных войск поражали различные объекты террористических формирований, укрепления, позиции снайперов, бронетехнику, автомобили и др.

В Йемене "Метисы" закупили еще до начала там гражданской войны. После 2014 года некоторое их количество досталось формированиям движения "Ансар Аллах" (хуситы).

Известно, что ПТУР данной модели уничтожали закупленные в США основные боевые танки М60АЗ, французские АМХ-30, колесные боевые машины пехоты LAV-25 национальной гвардии Саудовской Аравии.

Военные ценят российские комплексы за компактность и сравнительно небольшую массу. Например, пусковая установка весит всего 9,5 кг, а сама ракета - 13,8 кг.

Ракеты комплектуются двумя типами боевых частей: тандемной кумулятивной и термобарической. Первый вариант способен пробивать до 950 мм брони, и ему не страшна динамическая защита. Второй особенно эффективен против различных укреплений.

Минимальная дальность стрельбы "Метис-М1" всего 80 метров, а максимальная - до 2000 метров.

Это позволяет применять их в горных и городских условиях. Так, в армии Бангладеш для действий в условиях квартальной застройки сформированы специальные боевые группы, вооруженные такими ПТРК.



Алексей Брусилов

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Страны
Бангладеш
Йемен
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
США
Франция
Продукция
LAV-25
Метис ПТРК
Проекты
Piranha
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