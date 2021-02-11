Зонды-соперники приближаются к Марсу: напряжение нарастает (The Guardian, Великобритания)

Марс ошибок не прощает, уверен автор. Поэтому маневры космических аппаратов США, Китая и ОАЭ, которые будут происходить в небе в ближайшее время, держат наблюдателей в напряжении. Но главный вопрос, на который призваны ответить организаторы космических программ — есть ли жизнь на Марсе и была ли она там в прошлом?

Наступает решающий момент для ученых из США, Китая и ОАЭ: началась ключевая фаза полета. Она подведет итог длительному путешествию к Красной планете космических аппаратов, созданных этими тремя странами.

В ближайшие несколько дней в марсианском небе будут происходить поразительные маневры космических аппаратов, когда три соперничающих космических робота-зонда достигнут Красной планеты, преодолев в космическом пространстве миллионы миль.

Первым, во вторник, прибудет орбитальный аппарат "Хоуп", принадлежащий Объединенным Арабским Эмиратам, а на следующий день - китайский космический корабль "Тяньвэнь-1". И, наконец, 18 февраля грандиозный спуск на поверхность Марса совершит американский марсоход "Персеверанс".

Сам факт появления этой великолепной флотилии космических аппаратов свидетельствует о том растущем стремлении, которое проявляют многие страны мира к развитию собственных космических технологий и к сфере исследований Солнечной системы. Однако еще неизвестно, смогут ли космические зонды и далее выполнять поставленные задачи после того, как они достигнут заветной цели (аппараты будут подлетать к Марсу в течение следующих двух недель). Марс ошибок не прощает.

Начиная с 1960 года, из нескольких десятков аппаратов, отправленных к Марсу, около половины потерпели аварию либо вообще пролетели мимо планеты из-за отказов работы отдельных блоков, ракетных двигателей или из-за ошибок программного обеспечения.

"Эти полеты, подчас, связаны с большими разочарованиями, - признает британский физик Колин Уилсон (Colin Wilson) из Оксфордского университета. - Когда в центре управления полетами я наблюдал за спуском двух предыдущих аппаратов на Марс - в первом использовался британский спускаемый аппарат "Бигль", а во втором европейский зонд "Скиапарелли", - мне оба раза приходилось буквально до боли в пальцах сжимать кресло. Правда, в обоих случаях спускаемые аппараты тогда разбились".

С точки зрения космических исследований Марс - сложная планета. Во-первых, как пояснила астробиолог Сюзанна Швенцер (Susanne Schwenzer) из Открытого университета в Великобритании, расстояние до Марса измеряется миллионами миль. "Это вам не полет на Луну, расстояние до которой всего одна четвертая от расстояния в один миллион миль. В гольфе это напоминает легкий удар, когда загоняешь мяч в лунку. Напротив, Марс невероятно далек. Это все равно что дальний удар, выполнить который гораздо сложнее".

Кроме того, у Марса есть атмосфера, но она разреженная. "Это означает, что газовой оболочки вполне достаточно, чтобы вызвать пыльные бури и ветры, способные отклонить посадочный модуль от курса и создать опасные ситуации, - добавил Колин Уилсон. - С другой стороны, марсианская атмосфера не достаточно мощная, и поэтому на протяжении всего спуска зонда нельзя использовать парашюты".

В прошлом американские инженеры устанавливали на зонды большие подушки безопасности, благодаря которым зонд после полета на парашюте, соприкоснувшись с поверхностью, отскакивал от нее и продолжал подпрыгивать вплоть до полной остановки. Однако марсоходы NASA нового поколения слишком громоздки и тяжелы для таких маневров, и потому "Персеверанс" будет опущен на марсианскую поверхность с помощью тяговой платформы, снабженной ракетными двигателями, которая называется "небесный кран".

Данная технология уже использовалась в 2012 году для посадки американского марсохода "Кьюриосити". И вот теперь на Марс с помощью "небесного крана" будут сажать "Персеверанс", его масса гораздо более тяжелая, чем у "Кьюриосити"; НАСА уже окрестило эту посадку "семь минутов ужаса". Именно столько времени потребуется марсоходу размером с внедорожник и весом более тонны, чтобы опуститься на марсианскую поверхность после того, как он войдет в верхние слои атмосферы планеты на скорости более 13 тыс. миль в час.

В результате столкновения с пограничным слоем марсианской атмосферы скорость аппарата снизится. Затем автоматически будет выпущен огромный парашют, что понизит скорость падения зонда до нескольких сотен миль в час. После этого сработают ракетные двигатели "небесного крана" и произойдет замедление падения зонда до тех пор, пока он не зависнет на высоте примерно 20 метров над поверхностью Красной планеты.

После этого "небесный кран" будет на тросах опускать марсоход до тех пор, пока он не коснется марсианской поверхности. Затем тросы будут перерезаны и "небесный кран" взлетит с тем, чтобы совершить неконтролируемую посадку на безопасном расстоянии от "Персеверанса". И только после этого инженеры НАСА получат сообщение о том, что всё прошло нормально.

В отличие от "Пресеверанса", космическому кораблю ОАЭ "Хоуп" на этой неделе предстоит выполнить задачу попроще (напомним, что "Хоуп" является первым межпланетным космическим кораблем из арабских стран). "Хоуп" будет работать только на орбите Марса, куда он будет выведен после 30-минутного прожига двигателей аппарата.

Если прожиг двигателей пройдет успешно, то скорость космического аппарата замедлится настолько, что его захватит гравитационное поле Марса, после чего космический аппарат выйдет на орбиту Красной планеты. Затем на протяжении следующих двух лет "Хоуп" займется изучением Марса, чтобы получше разобраться в следующем вопросе: по каким причинам за миллиарды лет Красная планета лишилась плотной атмосферы, которая могла задерживать водяной пар, и постепенно стала холодной и засушливой?

Кроме того, на нынешней неделе на марсианскую орбиту также должна выйти китайская межпланетная станция "Тяньвэнь-1". Она будет изучать Марс в течение нескольких месяцев, а потом сбросит посадочный модуль, который доставит на Красную планету 250-килограммовый робот-марсоход. Если всё пройдет удачно, то Китай станет второй страной в мире после США, которая сумела посадить на поверхность другой планеты роботизированный передвижной аппарат.

"Китай уже благополучно высадил свои марсоходы на Луне, однако нынешнее достижение станет гораздо более значимым. Оно, действительно, покажет, на что способны в наши дни китайские специалисты в области космонавтики", - поясняет Сюзанна Швенцер.

Важно отметить, что все три зонда являются важным элементом космических программ, благодаря которым в ближайшие годы будут дополнены наши знания о Марсе, получены и отправлены на Землю для дальнейшего изучения образцы геологических пород марсианской поверхности. Первым, кто начнет выполнять данную задачу, будет марсоход "Персеверенс"; ему поручено вначале определить перспективные геологические участки, затем извлечь образцы почв и оставить их в определенных местах на поверхности. Впоследствии, в ходе будущих космических полетов к Марсу с участием Европы и США эти образцы будут извлечены и отправлены на Землю.

"После выполнения этих задач мы надеемся получить ответ на простой вопрос: есть ли жизнь на Марсе и была ли она там в прошлом?- резюмирует Сюзанна Швенцер. - Этот вопрос очень важен, ведь если жизнь, действительно, смогла появиться на Марсе независимо от жизни на Земле, то это означает, что жизнь может зародиться дважды, в совершенно разных условиях, в одной и той же Солнечной системе, а, следовательно, жизнь в космосе, скорее всего, - это обычно явление."

Robin McKie (Робин Маккай)