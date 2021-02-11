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ТАСС

Шойгу провел переговоры с министром обороны Израиля

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Флаги России и Израиля
Флаги России и Израиля.
Источник изображения: gazeta.ru

Стороны обсудили российско-израильское взаимодействие по обеспечению стабильности в Ближневосточном регионе

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу обсудил в среду по телефону с заместителем премьер-министра, министром обороны Израиля Бени Ганцем российско-израильское взаимодействие по обеспечению стабильности в Ближневосточном регионе. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Обсуждены вопросы российско-израильского взаимодействия по обеспечению стабильности в Ближневосточном регионе", - сказали в министерстве.

В ведомстве уточнили, что телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

До этого главы двух оборонных ведомств созванивались в июле прошлого года. Тогда стороны также обсудили возможные перспективы двустороннего военного сотрудничества, ситуацию на Ближнем Востоке. Как рассказали в Минобороны, стороны подтвердили обоюдный настрой сторон на дальнейшее развитие российско-израильского сотрудничества в военной сфере.

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