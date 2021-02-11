Дрон-перехватчик "Волк-18" успешно завершил летные испытания

В России прошли испытания беспилотника "Волк-18", предназначенного для перехвата дронов противника. Квадракоптер в автоматическом режиме способен обнаруживать, а затем сбивать или таранить воздушные цели.

"Летные испытания модернизированной версии "Волка-18", включавшие реальное поражение дронов-мишений, успешно завершены", - рассказал РИА Новости представитель концерна ВКО "Алмаз-Антей".

Квадракоптер получил новую оптико-локационную систему с повышенной дальностью обнаружения воздушных целей, а также систему управления с возможностью использования дрона в полностью автоматическом режиме.

Во время барражирующего полета беспилотник-перехватчик самостоятельно производит сканирование воздушного пространства для обнаружения, распознавания и выбора объектов.

Оператор принимает решение об уничтожении цели, после чего "Волк-18" в автоматическом режиме атакует врага. Для этого у него имеются три устройства для стрельбы сетками. Если прервать полет воздушной цели с помощью зарядов не удастся, то предусмотрена функция тарана для уничтожения аппарата противника в воздухе.

Опытный образец "Волка-18" представляет собой квадрокоптер с размерами 60 на 60 сантиметров. Время полета дрона-перехватчика достигает 30 минут. Взлетная масса - шесть килограммов.

Государственные испытания нового беспилотника планируется провести до конца года.

Николай Грищенко