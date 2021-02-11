Войти
Российская газета

Дрон-перехватчик "Волк-18" успешно завершил летные испытания

283
0
0
Источник изображения: Максим Блинов \ РИА Новости

В России прошли испытания беспилотника "Волк-18", предназначенного для перехвата дронов противника. Квадракоптер в автоматическом режиме способен обнаруживать, а затем сбивать или таранить воздушные цели.

"Летные испытания модернизированной версии "Волка-18", включавшие реальное поражение дронов-мишений, успешно завершены", - рассказал РИА Новости представитель концерна ВКО "Алмаз-Антей".

Квадракоптер получил новую оптико-локационную систему с повышенной дальностью обнаружения воздушных целей, а также систему управления с возможностью использования дрона в полностью автоматическом режиме.

Во время барражирующего полета беспилотник-перехватчик самостоятельно производит сканирование воздушного пространства для обнаружения, распознавания и выбора объектов.

Оператор принимает решение об уничтожении цели, после чего "Волк-18" в автоматическом режиме атакует врага. Для этого у него имеются три устройства для стрельбы сетками. Если прервать полет воздушной цели с помощью зарядов не удастся, то предусмотрена функция тарана для уничтожения аппарата противника в воздухе.

Опытный образец "Волка-18" представляет собой квадрокоптер с размерами 60 на 60 сантиметров. Время полета дрона-перехватчика достигает 30 минут. Взлетная масса - шесть килограммов.

Государственные испытания нового беспилотника планируется провести до конца года.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
БПЛА
Похожие новости
07.08.2020
Вопреки пандемии: Минобороны готовит крупнейший форум
18.11.2019
Россия покажет на Dubai Airshow учебно-боевой самолет Як-130 и гражданские вертолеты Ми-38 и Ансат
04.09.2019
Заказ на беспилотное такси
02.04.2018
ArmHiTech-2018: какую роль играет в Армении оружие из России
25.12.2017
Новый рынок для российского оружия
22.08.2014
ТВМ-2014: идеальная платформа для развития бизнеса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.02 06:21
  • 91
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 11.02 02:36
  • 1
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 11.02 00:43
  • 1
Российская "Сосна"- один из лучших в мире ЗРК малой дальности
  • 10.02 23:58
  • 16625
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.02 21:46
  • 17
Калининградский синдром
  • 10.02 21:18
  • 1
Первые испытания газогенератора для двигателя ПД-8 намечены на март 2021 года
  • 10.02 20:56
  • 47
«МиГ» приступил к созданию нового скоростного высотного истребителя
  • 10.02 20:56
  • 3
Поближе к России: зачем США размещают бомбардировщики в Норвегии
  • 10.02 20:29
  • 2
"Сдерживать противника на дальних рубежах". Военный эксперт о гиперзвуке
  • 10.02 19:33
  • 148
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 10.02 16:21
  • 36
Разработчик сообщил, что зенитный комплекс "Деривация-ПВО" можно заряжать во время боя
  • 10.02 14:12
  • 2
Инженер в ранге министра
  • 10.02 07:31
  • 3
Бить на упреждение – российские военные теоретики
  • 10.02 05:36
  • 9
Нужен берег чукотский: северо-восток России защитит новая дивизия
  • 10.02 04:19
  • 3
Путин назвал образование и науку ключевыми факторами нацбезопасности