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Американцы начинают рассыпаться в Черном море

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Источник изображения: vpk-news.ru

Зашедший в Черное море для сопровождения и пополнения запасов эсминца ВМС США «Дональд Кук» корабль снабжения топливом USNS Laramie (T-AO-203) был вынужден покинуть его акваторию.

Корабль уже прошёл Босфор. Дело в том, что из-за коррозии у него начали выходить из строя важные механизмы. Повреждения оказались настолько серьезны, что вынудили экипаж корабля прекратить выполнение миссии.

Ржавчина не только затронула внутренности судна, но и покрыла его практически всего. Это подтверждается опубликованной фотографией во время прохода через Босфор.

«Не удивительно, что русские пытались потопить «Laramie» - судно так похоже на морскую мишень, что теперь с трудом верится в то, что такой корабль вообще дошёл до Чёрного моря. Теперь понятно, почему Россия злится на США – если эта развалина утонет у берегов Крыма, то может стать угрозой для российских субмарин», - цитирует мнение  пользователя в соцсетях Free News.

Американская сторона до сих пор не прокомментировала совместные с Украиной военные учения в Чёрном море. Практически они закончились ничем, так как вместо отработки действий в нейтральных водах, их пришлось проводить в прибрежной зоне из-за того, что Черноморский флот РФ раньше зарезервировал эти квадраты. В итоге учения пришлось свернуть.

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ЧФ
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