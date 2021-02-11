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Военно-промышленный курьер

«Искандеры» и «Точки» смели нелегальные нефтезаводы сирийских боевиков

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Источник изображения: vpk-news.ru

C российской авиабазы «Хмеймим» в сирийской Латакии были нанесены ракетные удары по объектам боевиков в провинции Алеппо.

По данным базирующейся в Лондоне неправительственной организации «Сирийская обсерватория прав человека» (SOHR), обстрелу с применением тактических и оперативно-тактических ракетных комплексов (соответственно, «Точка-У» и «Искандер») подверглись нефтеперерабатывающий завод в населённом пункте Тархин провинции Алеппо, который контролируется боевиками протурецких группировок. В результате ударов возникли сильные пожары, есть погибшие среди представителей так называемой сирийской вооружённой оппозиции.

Взрывы были слышны также в районе Аль-Шарашир в сельской местности Алеппо.

НПЗ в Тархине находится к югу от города Джераблус в северной части провинции Алеппо, где доминируют боевики «Сирийской национальной армии», созданной при поддержке Турции.

По данным других источников, операция была проведена совместно российской группировкой войск в арабской республике и сирийской армией. Утверждается, что сперва ВС САР запустили ракеты «Точка-У» для поражения противника, после чего с авиабазы «Хмеймим» российские военные ударили несколькими «Искандерами».

Уточняется, что в результате атаки около 30 боевиков оказались ликвидированы, десятки получили ранения.

Источники также информируют, что совместная ракетная атака привела к уничтожению порядка 20 нефтеналивных цистерн, их должны были доставить в Турцию.

Официальных комментариев от Москвы или Дамаска к настоящему моменту не поступало, пишет Eadaily.

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
Искандер
Точка-У
Компании
НПЗ
Проекты
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