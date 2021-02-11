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Военно-морские базы Украины будут строиться на английские кредиты

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Источник изображения: vpk-news.ru

Британия выделит кредиты для строительства военно-морских баз в Черном и Азовском морях, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление Шмыгаль сделал во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Мы планируем построить две военно-морские базы на Черном и Азовском морях в рамках заложенного оборонного бюджета, который в 2021 году составил рекордные 5,93% ВВП, и в рамках сотрудничества с Британией, которая выделяет кредиты. Эта программа работает», - сказал украинский премьер.

Осенью 2020 года глава Украины Владимир Зеленский анонсировал строительство двух военно-морских баз для защиты Черноморского региона. О том, где они будут располагаться, президент не сообщил.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Великобритания
Украина
Проекты
2020-й год
NATO
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