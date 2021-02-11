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ТАСС

РФ и Турция готовят документ о сотрудничестве в космической отрасли

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Флаги России и Турции
Флаги России и Турции.
Источник изображения: mouqawamahmusic.net

Роскосмос также ждет предложения от Турции по организации отправки их астронавта на орбиту

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. РФ и Турция ведут активную работу по подготовке двустороннего межправительственного соглашения для развития сотрудничества в космической отрасли. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Роскосмоса.

"В настоящее время ведется активная работа по подготовке двустороннего межправительственного рамочного документа, который заложит надежную основу для дальнейшего успешного развития сотрудничества между странами в области космической деятельности", - отметили в Роскосмосе.

Роскосмос также подтвердил готовность к обсуждению с Турцией полноформатного сотрудничества в космической отрасли.

"Госкорпорация "Роскосмос" приветствует заявления турецких коллег о заинтересованности в наращивании двустороннего взаимодействия с Россией в области космоса и подтверждает свою готовность к обсуждению возможностей запуска полноформатного профильного сотрудничества с турецкой стороной", - отметили в госкорпорации.

Роскосмос ждет от Турции конкретные предложения по сотрудничеству в космической отрасли, в том числе в рамках отправки их астронавта в космос.

"Мы всегда рады возможности плотнее поработать с турецкими коллегами и рассчитываем в ближайшем будущем получить от них конкретные предложения по развитию совместных космических проектов, в том числе по подготовке участников космического полета и организации пилотируемой космической миссии в интересах Турции", - отметили в госкорпорации.

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Россия
Турция
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Роскосмос
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