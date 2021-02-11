Войти
Известия.ru

Разработку сверхтяжелой ракеты «Енисей» для полетов к Луне приостановили

253
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Петр Гридин

Генеральный директор Ракетно-космического центра «Прогресс» (предприятие «Роскосмоса») Дмитрий Баранов в среду, 10 февраля, сообщил, что создание российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса «Енисей» для полетов к Луне приостановлено.

«Здесь ситуация достаточно сложная... Сегодня возможна коррекция ее облика, поэтому сейчас этот вопрос еще до конца не решен. Возможна коррекция именно технического облика ракеты, — цитирует его «РИА Новости». — Поэтому сейчас работы, я бы так сказал, поставлены на паузу».

По его словам, работа над «Енисеем» будет продолжена, после того как будет принято соответствующее решение. По прогнозу Баранова, это займет несколько месяцев. Таким образом, решение могут принять к середине 2021 года.

13 января Совет РАН по космосу рекомендовал отложить создание предназначенной для полетов к Луне ракеты-носителя сверхтяжелого класса. В качестве альтернативы ракете «Енисей», предназначенной для экспедиции на поверхность Луны, совет предложил использовать ракеты семейства «Ангара».

В конце декабря стало известно, что в «Роскосмосе» создана специальная дирекция, которая занимается подготовкой миссий на Луну.

В том же месяце глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уже упоминал о том, что первые пилотируемые миссии России на Луну, возможно, будут осуществляться с помощью нескольких пусков ракет-носителей семейства «Ангара», а не на сверхтяжелой ракете «Енисей».


Рогозин счел преждевременным приступать к созданию «Енисея» до появления новых технологий. Он отметил, что нужен принципиально новый маршевый двигатель, позволяющий добиться «горячего резервирования» и многократного использования.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
Похожие новости
16.12.2020
Испытания «Ангары-А5» прокладывают России дорогу на Луну
02.12.2020
От «Клипера» до «Орла»
22.06.2020
«Это их война, а не наша»: Дмитрий Рогозин ответил на запуск Crew Dragon Илона Маска
17.12.2019
Рогозин рассказал о планах создать универсальный "лифт" на Луну
10.06.2019
У главы NASA не запланированы встречи с представителями Роскосмоса в Ле-Бурже
27.05.2015
Лунная пыль
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.02 06:21
  • 91
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 11.02 02:36
  • 1
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 11.02 00:43
  • 1
Российская "Сосна"- один из лучших в мире ЗРК малой дальности
  • 10.02 23:58
  • 16625
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.02 21:46
  • 17
Калининградский синдром
  • 10.02 21:18
  • 1
Первые испытания газогенератора для двигателя ПД-8 намечены на март 2021 года
  • 10.02 20:56
  • 47
«МиГ» приступил к созданию нового скоростного высотного истребителя
  • 10.02 20:56
  • 3
Поближе к России: зачем США размещают бомбардировщики в Норвегии
  • 10.02 20:29
  • 2
"Сдерживать противника на дальних рубежах". Военный эксперт о гиперзвуке
  • 10.02 19:33
  • 148
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 10.02 16:21
  • 36
Разработчик сообщил, что зенитный комплекс "Деривация-ПВО" можно заряжать во время боя
  • 10.02 14:12
  • 2
Инженер в ранге министра
  • 10.02 07:31
  • 3
Бить на упреждение – российские военные теоретики
  • 10.02 05:36
  • 9
Нужен берег чукотский: северо-восток России защитит новая дивизия
  • 10.02 04:19
  • 3
Путин назвал образование и науку ключевыми факторами нацбезопасности