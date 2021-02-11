Разработку сверхтяжелой ракеты «Енисей» для полетов к Луне приостановили

Генеральный директор Ракетно-космического центра «Прогресс» (предприятие «Роскосмоса») Дмитрий Баранов в среду, 10 февраля, сообщил, что создание российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса «Енисей» для полетов к Луне приостановлено.

«Здесь ситуация достаточно сложная... Сегодня возможна коррекция ее облика, поэтому сейчас этот вопрос еще до конца не решен. Возможна коррекция именно технического облика ракеты, — цитирует его «РИА Новости». — Поэтому сейчас работы, я бы так сказал, поставлены на паузу».

По его словам, работа над «Енисеем» будет продолжена, после того как будет принято соответствующее решение. По прогнозу Баранова, это займет несколько месяцев. Таким образом, решение могут принять к середине 2021 года.

13 января Совет РАН по космосу рекомендовал отложить создание предназначенной для полетов к Луне ракеты-носителя сверхтяжелого класса. В качестве альтернативы ракете «Енисей», предназначенной для экспедиции на поверхность Луны, совет предложил использовать ракеты семейства «Ангара».

В конце декабря стало известно, что в «Роскосмосе» создана специальная дирекция, которая занимается подготовкой миссий на Луну.

В том же месяце глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уже упоминал о том, что первые пилотируемые миссии России на Луну, возможно, будут осуществляться с помощью нескольких пусков ракет-носителей семейства «Ангара», а не на сверхтяжелой ракете «Енисей».

Рогозин счел преждевременным приступать к созданию «Енисея» до появления новых технологий. Он отметил, что нужен принципиально новый маршевый двигатель, позволяющий добиться «горячего резервирования» и многократного использования.