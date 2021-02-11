Sohu: Атомный ледокольный флот США отстал от российского на 10 лет

США отстают от России в развитии ледокольного флота, особенно атомного, как минимум на 10 лет. К такому выводу пришло китайские издание Sohu, проанализировавшее состояние дел в данной сфере (перевод представлен на портале "ИноСМИ").

Автор материала напоминает, что осенью прошлого года в России был спущен на воду головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Арктика", в разной степени готовности находятся еще четыре корабля данного класса. Их длина составляет 173 метра, ширина - 34, а водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Два ядерных реактора "Ритм-200" позволяют пробивать лед толщиной в три метра.

Всего у России сейчас более 40 ледоколов, половина из которых - атомные. По этому показателю страна уверенно занимает первое место в мире, на втором с семью кораблями (неатомными) - Исландия. США, как уже писала "РГ", на данный момент располагает всего двумя ледоколами - Healy и Polar Star, причем первый находится на ремонте из-за пожара.

Понятно, что такое положение вещей сложилось исторически. Большая часть российской береговой линии относится к северным морям, где практически нет незамерзающих портов. Ледоколы жизненно необходимы, чтобы обеспечивать бесперебойную поставку грузов между европейской частью страны и Сибирью, а также по Северному морскому пути.

У американцев такой необходимости никогда не было. С другой стороны, в последние годы значительно выросло внимание к Арктике - с точки зрения ее природных ресурсов, стратегического положения и торговли. Тот, кто будет контролировать судоходство в этом регионе, обеспечит себе значительное преимущество во всех сферах. Чтобы хоть как-то наверстать упущенное, американцы решили возобновить строительство ледоколов, но пока речь идет лишь о шести судах.

Кроме того, отмечает автор материала, разработка атомных ледоколов может помочь России усовершенствовать ядерные установки для боевых кораблей, в том числе для авианосцев, если у страны появится желание их строить. Дело в том, что плавучие авиабазы водоизмещением свыше 100 тысяч тонн требуют с одной стороны компактной, а в с другой стороны - очень мощной установки.

Алексей Иванов