Войти
Российская газета

В атомные подлодки РФ добавят композитов

307
0
+1
Источник изображения: Севмаш

Конструкторы Севмаша усовершенствовали технологию установки на фундаменты АПЛ площадок с оборудованием и конструкцию их креплений. Вместо традиционных выравнивающих подкладок из стали теперь будут использовать полимерные композиты. Они в три раза лучше гасят вибрации, а стоят дешевле.

- Раньше эта технология в подводном кораблестроении не использовалась из-за отсутствия опыта и нормативной базы, - рассказали в пресс-службе предприятия.

Полимеры в три раза лучше, чем сталь, гасят виброакустические колебания, что особенно важно для подлодок. Новые материалы прошли испытания как в лаборатории, так и в отсеках субмарин. От Минобороны и Центра технологий судостроения получены необходимые заключения. Новая технология поддержана конструкторскими бюро.

- По нашим расчетам, применение композитов позволит сэкономить более 80 миллионов рублей при строительстве АПЛ. Оно значительно сокращает трудовые и финансовые затраты с сохранением качества и надежности, - отметили на Севмаше.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Севмаш
Похожие новости
15.06.2020
Фото: на атомной подлодке "Князь Владимир" подняли Андреевский флаг
03.04.2020
Севмаш освоил производство подшипников для подруливающих устройств и валопроводов кораблей
25.02.2015
Носители мира — часть II
10.05.2012
Контракт на поставку пяти стратегических подлодок класса "Борей" будет подписан к концу мая
21.11.2011
Уроки Северодвинска
08.06.2011
"Долгорукий" с "Булавой"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.02 06:21
  • 91
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 11.02 02:36
  • 1
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 11.02 00:43
  • 1
Российская "Сосна"- один из лучших в мире ЗРК малой дальности
  • 10.02 23:58
  • 16625
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.02 21:46
  • 17
Калининградский синдром
  • 10.02 21:18
  • 1
Первые испытания газогенератора для двигателя ПД-8 намечены на март 2021 года
  • 10.02 20:56
  • 47
«МиГ» приступил к созданию нового скоростного высотного истребителя
  • 10.02 20:56
  • 3
Поближе к России: зачем США размещают бомбардировщики в Норвегии
  • 10.02 20:29
  • 2
"Сдерживать противника на дальних рубежах". Военный эксперт о гиперзвуке
  • 10.02 19:33
  • 148
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 10.02 16:21
  • 36
Разработчик сообщил, что зенитный комплекс "Деривация-ПВО" можно заряжать во время боя
  • 10.02 14:12
  • 2
Инженер в ранге министра
  • 10.02 07:31
  • 3
Бить на упреждение – российские военные теоретики
  • 10.02 05:36
  • 9
Нужен берег чукотский: северо-восток России защитит новая дивизия
  • 10.02 04:19
  • 3
Путин назвал образование и науку ключевыми факторами нацбезопасности