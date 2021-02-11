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Авиалайнер МС-21 получит российский двигатель

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Источник изображения: vpk-news.ru

Госкорпорация «Ростех» получила сертификат Росавиации на серийный выпуск двигателей ПД-14 для российского пассажирского самолёта МС-21.

Об этом сообщается на сайте «Ростеха».

«Сертификат одобрения производственной организации даёт право на серийное производство новейших авиационных маршевых двигателей ПД-14 и поставку их заказчикам для установки на серийные самолёты МС-21. Документ Росавиации выдан предприятию «ОДК-Пермские моторы» Объединённой двигателестроительной корпорации», - говорится на сайте корпорации.

Как сообщает «Ростех», сертификация проходила в два этапа. В ходе первого комиссия, состоящая из представителей Росавиации и Авиационного регистра РФ, анализировала систему менеджмента качества на соответствие требованиям Федеральных авиационных правил. На втором этапе специалисты проверяли «технологические процессы изготовления, сборки и испытаний авиационных двигателей».

В рамках сертификации производства также состоялись квалификационные испытания одного из новых двигателей ПД-14, в ходе которых было подтверждено соответствие его технических характеристик конструкторской документации. 

По словам индустриального директора авиационного кластера «Ростеха» Анатолия Сердюкова, в 2021 году планируется выпустить несколько новых ПД-14.

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Россия
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