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WarSpot

В США разрабатывают беспилотник-ракетоносец

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Источник изображения: warspot.ru

Американцы намерены расширить боевые возможности своих ВВС. Вчера, 9 февраля, пресс-служба Агентства перспективных оборонных проектов (DARPA) Минобороны США объявила о подписании контрактов на разработку беспилотника-ракетоносца.

«Программа LongShot меняет парадигму боевых действий в воздухе, демонстрируя беспилотный летательный аппарат, способный использовать современное и перспективное оружие класса «воздух-воздух». LongShot нарушит цепочку традиционных постепенных улучшения оружия, предоставив альтернативные средства повышения боевой эффективности», — рассказал Пол Калхун, руководитель программы LongShot.

Художественный рендер программы LongShot

Источник изображения: darpa.mil

В DARPA указывают, что программа направлена на «значительное увеличение дальности поражения и эффективности средств поражения «воздух-воздух». Предполагается, что LongShot увеличит живучесть самолётов, позволяя им находиться вдали от систем ПВО и авиации противника, в то время как БПЛА LongShot воздушного базирования «эффективно сокращает разрыв для более эффективных ракетных выстрелов».

С компаниями General Atomics, Lockheed Martin и Northrop Grumman подписаны контракты на первую фазу проекта — разработку эскизного проекта ракетоносца. Ранее DARPA объявила о переходе во вторую фазу проекта подводного беспилотника Manta Ray.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
DARPA
General Atomics
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Проекты
БПЛА
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