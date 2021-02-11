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ТАСС

Роскосмос ожидает конкретных предложений от США по весеннему полету на МКС

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Пилотируемый корабль «Союз»
Пилотируемый корабль «Союз».
Источник изображения: Wikipedia

Ранее NASA сообщило, что рассматривает возможность получения дополнительного места для американского астронавта на российском корабле "Союз"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Роскосмос понимает важность нахождения полноценного экипажа на Международной космической станции (МКС) и ждет от США конкретных предложений по вопросу апрельского полета. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе госкорпорации.

"Мы ожидаем формализации отношений с партнерами по этому апрельскому полету", - отметили в Роскосмосе.

Как добавили в госкорпорации, Роскосмос понимает важность дальнейшего сотрудничества в космосе.

Ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что рассматривает возможность получения дополнительного места для американского астронавта на российском пилотируемом корабле "Союз", который отправляется к МКС весной нынешнего года. Как уточнили в NASA, дополнительное место на российском корабле обеспечивает возможность поддержки как минимум одного члена экипажа из США на борту МКС в случае возникновения проблем с любым из американских космических кораблей.

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Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
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