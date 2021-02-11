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Российская газета

Белорусские и российские военные проводят совместную штабную тренировку

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Павел Герасимов/РИА Новости
Павел Герасимов/РИА Новости.

С 8 по 12 февраля на стационарных пунктах управления представители вооруженных сил Беларуси и России в составе объединенного командования прорабатывают один из вариантов применения группировок войск (сил) в операции РГВ(С).

Местом проведения совместной штабной тренировки Объединенного командования региональной группировки войск (сил) является Минск, а ее тема - "Принятие решения на применение РГВ(С) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства", передает агентство БЕЛТА. Данная военная тренировка является составной частью комплекса мероприятий по подготовке к совместному стратегическому российско-белорусскому учению "Запад-2021", запланированному на период с 10 по 16 сентября 2021 года.

Предполагается, что в ходе этих учений будет отработан комплекс вопросов, связанных с применением совместных штурмовых групп на урбанизированной территории. Они пройдут на территории двух стран, что позволит отработать вопросы как применения региональной группировки войск Беларуси и России, так и ведения армейских операций.

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Белоруссия
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Военные учения
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