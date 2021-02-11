Мотострелки ЗВО уничтожили условного противника на земле и в небе

Мотострелки ЗВО уничтожили «противника» на земле и в небе, сообщает телеканал «Известия».

В учениях задействовали БМП-2, танки Т-72Б3, Т-80, артиллерийские установки «Мста-С» и реактивные системы «Град». С воздуха военных поддержали вертолеты МИ-8 и МИ-28.

Мотострелки ЗВО уничтожили «противника» на земле и в небе, сообщает телеканал «Известия».

В учениях задействовали БМП-2, танки Т-72Б3, Т-80, артиллерийские установки «Мста-С» и реактивные системы «Град». С воздуха военных поддержали вертолеты МИ-8 и МИ-28.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.