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Известия.ru

Мотострелки ЗВО уничтожили условного противника на земле и в небе

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Мотострелки ЗВО уничтожили «противника» на земле и в небе, сообщает телеканал «Известия».

В учениях задействовали БМП-2, танки Т-72Б3, Т-80, артиллерийские установки «Мста-С» и реактивные системы «Град». С воздуха военных поддержали вертолеты МИ-8 и МИ-28.

Мотострелки ЗВО уничтожили «противника» на земле и в небе, сообщает телеканал «Известия».

В учениях задействовали БМП-2, танки Т-72Б3, Т-80, артиллерийские установки «Мста-С» и реактивные системы «Град». С воздуха военных поддержали вертолеты МИ-8 и МИ-28.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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Страны
Россия
Продукция
БМП-2
МИ-28
Ми-8
Мста-С
Т-72
Т-72Б
Т-80
Проекты
Военные учения
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