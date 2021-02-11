Военная авиация Китая: истребитель-бомбардировщик «Цзянь-16».

Военная авиация Китая в последние годы демонстрирует уверенное наращивание боевых возможностей. На вооружение принят малозаметный истребитель национальной разработки «Цзянь-20». Для его поддержки создан истребитель-бомбардировщик «Цзянь-16», который китайские специалисты относят к самолету «низкого пятого поколения».

Истребитель-бомбардировщик «Цзянь-16»

Авиация Китая – путь к «Цзянь-16»

В течение последних 50 лет подразделения штурмовой авиации ВВС и ВМС Национальной освободительной армии Китая (НОАК) комплектовались самолетами, которые по своим характеристикам не позволяли вести одновременно наступательные и оборонительные действия на большом удалении от аэродромов и пунктов базирования. На протяжении последних 30 лет основным штурмовиком ВМС НОАК оставался «Цзянь-5», модернизацию которого на разных этапах проводили специалисты из Италии и Франции.

Штурмовик "Цзянь-5"

Благодаря сотрудничеству с европейскими государствами, китайские штурмовики получили новые радиолокационные станции, лазерные дальномеры, радиовысотомеры, датчики предупреждения о радиолокационном облучении, центральные вычислительные системы и другое радиоэлектронное оборудование.

Морская авиация Китая сделала серьезный прорывом в тактических возможностях после принятие на вооружение тяжелого двухместного двухмоторного истребителя Су-30МКК. Китайские летчики были приятно удивлены открывшимся возможностями совершать полеты на дальность 3500 км без дозаправки и на 5000 км с одной дозаправкой в воздухе. Полная боевая нагрузка Су-30МКК составляла 8000 кг, а в случае размещения боеприпасов суммарной массой 2000 кг боевой радиус самолета достигал 1300 км.

Поставка Су-30МКК как этап истории

Именно благодаря поставкам Су-30МКК, китайские конструкторы получили для анализа и последующего копирования такие боеприпасы, как Х-29Л/Т, Х-59М, Х-31П, КАБ-500 Л/КР, КАБ-1500 Л/Л-Ф, а также бомбы с телевизионным управлением. Китайские специалисты признают, что копирование советских и российских технологий помогло им сократить 30 лет технического отставания.

Российский Су-30МКК

Поставка Су-30МКК заняла четыре года (к 2004 г.). Китайским военным потребовалось еще два года, чтобы подразделения, укомплектованные этими боевыми самолетами, обрели полную боевую готовность. В течение последующих пяти лет специалисты по тактике действий военной авиации Китая вносили коррективы в наставления по нанесению ударов по наземным объектам вероятного противника.

Для сравнения следует отметить, что первые подразделения, укомплектованные истребителями «Цзянь-10А», достигли полной боевой готовности только в 2009 г., а подразделения, оснащенные «Цзянь-11В», только в 2012 г. Китайские специалисты указывают, что технические проблемы самолетов национального производства обусловили контракт на поставку Су-30МК2, а в последующем и контракт на Су-35С.

Еще в 2005 г. российский ОПК предложил новейшую модификацию истребителя под обозначением Су-30МК3, который уже тогда оснащался РЛС с ФАР. Однако, высокая стоимость машины (50 млн долл. США) и проблемные моменты с вооружением, стойкостью к направленным радиоэлектронным помехам, низкие возможности к действиям в сложных погодных условиях и отставание от западной радиоэлектроники поставили крест на поставках этого самолета в КНР.

Истребитель «Цзянь-10В»

Разработка «Цзянь-16»

По данным китайских источников, именно истребители Су-30МКК и МК2 послужили основой для создания нового истребителя-бомбардировщика «Цзянь-16», который серийно выпускают на авиастроительном предприятии в г. Шэньян.

Китайские инженеры критически проанализировали конструкцию российских боевых самолетов. При разработке собственной модели они увеличили долю титановых сплавов, а также более активно использовали углеволоконные материалы, что позволило снизить массу планера. Кроме того, за счет увеличения доли деталей из титановых сплавов китайские конструкторы повысили прочность планера и отдельно усилили внешние точки подвески вооружения.

Специалисты ВВС Китая провели ресурсные тесты Су-30МКК с шестью противорадиолокационными ракетами Х-31П. Испытания показали, что одновременная установка такого количества тяжелых ракет и продолжительные полеты с ними оказывают пагубное действие на прочность крыльев и мест их креплений к центроплану.

Особенности конструкции «Цзянь-16»

Следует отметить, что по внешнему виду «Цзянь-16» очень похож на Су-30МКК. Однако, при подробном рассмотрении, можно отличить данные самолеты по расположению строевых огней и наличию такого дополнительного элемента, как приемо-передатчик системы глобального позиционирования «Бэйдоу». Последний установлен на верхней плоскости фюзеляжа между мотогандолами.

"Цзянь-16" вид сверху

Двигатель

Другое ключевое отличие Су-30МКК от «Цзянь-16»: на китайском истребителе-бомбардировщике установлены новейшие двигатели WS-10B. На форсажном режиме WS-10B выдает 14200 (14500) кгс/см.кв, тогда как для следования на дозвуковой скорости вырабатывает мощность 800 кгс./см.кв. По оценкам китайских аналитиков, данный двигатель вполне сопоставим с такими образцами иностранного производства, как российский Ал-31ФМ1 и американский F-100PW-229.

Двигатель F-100PW-229

Примечательно, что конструкторы планировали серийно устанавливать на «Цзянь-16» другой двигатель – WS-10A (с 2012 г. выпущено около 400 ед.). При собственной массе 1770 кг эта модель на форсажном режиме обеспечивает мощность 13200 (13500) кгс./см.кв. При этом китайский турбореактивный двигатель имеет суммарный ресурс 1700 часов, а межремонтный интервал 800 часов (образцом служил российский АЛ-31ФН).

Согласно китайским источникам, этот двигатель позволяет одноместным и двухместным истребителям «Цзянь-11В и BS» довольно успешно выполнять учебные и учебно-боевые задачи. Основное отличие WS-10А от WS-10B состоит в том, что на модификации «А» система управления двигателем механико-гидравлическая, а на модификации «В» полнофункциональная цифровая.

Двигатель "Цзянь-16" WS-10B

В настоящее время китайские специалисты активно тестируют первый турбореактивный двигатель с всеракурсным отклоняемым вектором тяги (ОВТ) под обозначением WS-15. Проверки параметров опытных двигателей проходят с использованием серийных истребителей «Цзянь-10С» и «Цзянь-20». Китайские специалисты понимают, что именно двигатель с всеракурсным ОВТ обеспечивает преимущество в ближнем маневренном воздушном бою между истребителями, а также позволяет с большей эффективностью выполнять противоракетные маневры.

Радио- и оптиколокационное оборудование «Цзянь-16»

Другим важным отличием «Цзянь-16» от истребителей российского производства является РЛС с АФАР (Х-диапазон). Диаметр приемо-передатчика ее антенны достигает одного метра, а диаметр радиопрозрачной крышки – 1,2 м.

Согласно публикациям, на «Цзянь-16» фактически устанавливают увеличенную в размерах версию РЛС KLJ-7A(V2). Она располагает 1800–2000 приемопередающими элементами, изготовленными с применением нитрида галлия.

РЛС с АФАР KLJ-7A

Первые попытки изготовления элементов РЛС с использованием нитрида галлия предпринимались в КНР еще в 2014 г. Однако, только к 2016 г. удалось достичь приемлемого уровня качества конечной продукции – доля брака составила всего 15%.

Нормальная мощность одного приемопередающего элемента АФАР составляет 6 Ватт. Пиковая варьируется от 8 до 10 Ватт. Электронная вычислительная машина РЛС выполняет 2 млрд. операций в секунду и обрабатывает данные при помощи модулей оперативной памяти класса «G».

По оценкам китайских специалистов, такая РЛС позволяет обнаруживать цели с эффективной площадью рассеяния (ЭПР) 1 м.кв. на дальности 200 км, с ЭПР от 3 до 5 м.кв. на дальности 300 км. Крупноразмерные цели, типа «транспортный самолет» или «бомбардировщик», могут быть обнаружены на дальности 400 км.

Пилот в кабине "Цзянь-16"

При действиях против малозаметных истребителей дальность обнаружения зависит от погодных условий и может варьироваться в диапазоне от 50 до 100 км. Рассматриваемая РЛС позволяет обнаружить крупноразмерные наземные и надводные цели на дальности 200 и 300 км соответственно.

Дополнительно новый истребитель-бомбардировщик оснащен оптико-локационной станцией (ОЛС) с инфракрасным каналом. ОЛС позволяет обнаруживать цели на дальности от 100 до 150 км и принимать их на устойчивое сопровождение на дальности 80 км. ОЛС китайского производства позволяет одновременно сопровождать и классифицировать до 10 воздушных целей. Сообщается, что ОЛС «Цзянь-16» отличается повышенной в три раза надежностью и сниженной на 50 кг массой по сравнению с идентичным оборудованием самолета Су-30МКК.

Выводы

Следует отметить, что поскольку подразделениям, укомплектованным «Цзянь-16», в ходе боевой подготовки определена роль вероятного противника – их раскраска выполнена в сером цвете. Традиционно военная авиация Китая имеет красно-желтые опознавательные знаки. По замыслу изменение цвета должно послужить дополнительным элементом при подготовке сил ПВО СВ и ВМС НОАК. Вероятно, что окраска новых истребителей-бомбардировщиков выполняется с применением новых составов, снижающих радиолокационную и тепловую заметность самолета.

Истребитель-бомбардировщик «Цзянь-16» с серой раскраской

По оценкам китайских наблюдателей, к настоящему моменту морская авиация Китая получила около 40 истребителей-бомбардировщиков «Цзянь-16». По другим данным в ВВС НОАК поступили уже более 50 самолетов, которые распределены между тремя авиационными бригадами.

Производственные мощности в г. Шэньян позволяют ежегодно выпускать от 15 до 20 самолетов этой модели. С учетом временных требований к формированию трех боеготовых соединений военная авиация Китая в лице «Цзянь-16» получит основу штурмовых сил на ближайшие 10–15 лет.

По материалам публикаций в китайском специализированном издании «Корабельное вооружение»

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