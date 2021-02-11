Столкновение японской подводной лодки Soryu с торговым судном

Как сообщили японские СМИ, утром 8 февраля у побережья японского острова Сикоку у мыса Асизури (префектура Коти) большая неатомная подводная лодка SS 501 Soryu (головная в серии, в строю с 2009 года) Военно-морских Сил самообороны Японии, при всплытии на перископную глубину столкнулась с коммерческим балкером Ocean Artemis (дедвейт 94 тыс двт, длина 229 метров, постройки 2011 года) под гонконгским флагом. Подводная лодка получила повреждения легкого корпуса, ограждения выдвижных устройств и горизонтальных рулей, три члена экипажа лодки получили травмы и были госпитализированы.

Получившая повреждения в результате столнкновения с коммерческим балкером Ocean Artemis большая неатомная подводная лодка SS 501 Soryu Военно-морских Сил самообороны Японии, в районе японского порта Коти (остров Сикоку), 08.02.2021 (с) Kyodo

Балкер Ocean Artemis следовал с грузом железной руды из Циндао (КНР), откуда он вышел 5 февраля, в японский порт Окаяма. На борту находился экипаж из 21 гражданина КНР. В результате столкновения с подводной лодкой судно практически не пострадало, как и его экипаж, но 9 февраля прибыло в японский порт Кобе для обследования и разбирательств.

На подводной лодке Soryu в результате столкновения вышла из строя также выдвижная радиомачта, в результате чего лодка после столкновения в 10:58 по местному времени более трех часов не могла доложить об инциденте. Вечером 8 февраля подводная лодка прибыла в порт Коти на Сикоку. Министерство обороны Японии начало расследование инцидента.

Район столкновения коммерческого балкера Ocean Artemis с большой неатомной подводной лодкой SS 501 Soryu Военно-морских Сил самообороны Японии в районе японского порта Коти (остров Сикоку) 08.02.2021 (с) NHK

Получившая повреждения в результате столнкновения с коммерческим балкером Ocean Artemis большая неатомная подводная лодка SS 501 Soryu Военно-морских Сил самообороны Японии. 08.02.2021 (с) береговая охрана Японии

Получившая повреждения в результате столнкновения с коммерческим балкером Ocean Artemis большая неатомная подводная лодка SS 501 Soryu Военно-морских Сил самообороны Японии, в районе японского порта Коти (остров Сикоку), 08.02.2021 (с) Kyodo

Балкер Ocean Artemis (гонконгский флаг) в угольном терминале российского порта Ванино, 30.04.2020 (с) andy.ru73 / www.shipspotting.com