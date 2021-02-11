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ТАСС

SpaceX в 2024 году осуществит запуск модулей для окололунной станции Gateway

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Lunar Orbital Platform-Gateway
Lunar Orbital Platform-Gateway.
Источник изображения: NASA

Общая сумма затрат в рамках контракта между NASA и SpaceX составит, как ожидается, свыше $331,8 млн

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Компания SpaceX предпринимателя Илона Маска осуществит запуски модулей, необходимых для создания окололунной станции Gateway. Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США.

Согласно заявлению космического ведомства, речь идет о запуске на орбиту Луны электродвигательного модуля (Power and Propulsion Element, PPE), а также станции жизнеобеспечения и снабжения (Habitation and Logistics Outpost, HALO). В NASA подчеркивают, что эти два модуля станут "основными элементами" для создания окололунной станции, которая станет пересадочным пунктом для миссий на естественный спутник Земли и в дальний космос.

Модули будут полностью собраны на Земле и доставлены на окололунную орбиту в рамках одного запуска с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) не ранее мая 2024 года. Осуществить запуск доверено компании SpaceX, которая планирует вывести модули в космос при помощи своей сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, грузоподъемность которой превышает 63,8 т. Общая сумма затрат в рамках контракта между NASA и SpaceX составит, как ожидается, свыше $331,8 млн.

В октябре 2020 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не будет принимать крупномасштабного участия в американском проекте создания окололунной станции Gateway. По его словам, в нынешнем состоянии этот проект в основном необходим для решения задач американской стороны. Рогозин неоднократно заявлял, что Роскосмос готов участвовать в международном проекте окололунной станции только на равных правах с NASA.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System (SLS) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов. Первый этап программы намечен на 2021 год, второй - на 2023 год.

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