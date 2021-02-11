Войти
ТАСС

NASA рассматривает возможность получения дополнительного места на "Союзе" весной 2021 года

204
0
0
Источник изображения: © AP Photo/Patrick Semansky

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. NASA рассматривает возможность получения дополнительного места для американского астронавта на пилотируемом корабле "Союз", который отправляется к Международной космической станции (МКС) весной нынешнего года. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

"В настоящее время NASA рассматривает возможность получения дополнительного места в предстоящей весенней миссии "Союза" по замене членов экипажа [на МКС] для астронавта NASA с целью заручиться дополнительным потенциалом к тому, что уже было запланировано агентством", - отмечается в документе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
Проекты
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
11.02.2021
Источник сообщил о подготовке в РФ двух астронавтов NASA к полету на МКС
15.06.2020
Российский «Союз» подешевеет из-за Crew Dragon
12.06.2020
«Роскосмос» раскрыл будущее
14.02.2020
Контракт на новые места для астронавтов NASA в "Союзах" могут подписать к апрелю
27.12.2018
Набросы, убийства, харрасмент: жуткие скандалы, сотрясшие научный мир
13.05.2014
Космический батут для США. Трибьют Дмитрию Рогозину
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.02 06:21
  • 91
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 11.02 02:36
  • 1
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 11.02 00:43
  • 1
Российская "Сосна"- один из лучших в мире ЗРК малой дальности
  • 10.02 23:58
  • 16625
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.02 21:46
  • 17
Калининградский синдром
  • 10.02 21:18
  • 1
Первые испытания газогенератора для двигателя ПД-8 намечены на март 2021 года
  • 10.02 20:56
  • 47
«МиГ» приступил к созданию нового скоростного высотного истребителя
  • 10.02 20:56
  • 3
Поближе к России: зачем США размещают бомбардировщики в Норвегии
  • 10.02 20:29
  • 2
"Сдерживать противника на дальних рубежах". Военный эксперт о гиперзвуке
  • 10.02 19:33
  • 148
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 10.02 16:21
  • 36
Разработчик сообщил, что зенитный комплекс "Деривация-ПВО" можно заряжать во время боя
  • 10.02 14:12
  • 2
Инженер в ранге министра
  • 10.02 07:31
  • 3
Бить на упреждение – российские военные теоретики
  • 10.02 05:36
  • 9
Нужен берег чукотский: северо-восток России защитит новая дивизия
  • 10.02 04:19
  • 3
Путин назвал образование и науку ключевыми факторами нацбезопасности