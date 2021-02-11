Войти
bmpd.livejournal.com

Космические амбиции Турции

281
0
0

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на пресс-конференции 9 февраля 2021 года в Анкаре на церемонии провозглашения десятилетней Национальной космической программы Турции (Milli Uzay Programi) и открытия Космического агентства Турции (TUA), сообщил об амбициозных турецких космических планах. "Национальная космическая программа выведет нашу страну в высшую лигу в глобальной космической гонке" - заявил Эрдоган.

Выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на пресс-конференции на церемонии провозглашения десятилетней Национальной космической программы Турции и открытия Космического агентства Турции. Анкара, 09.02.2021 (с) Ali Balikci / Anadolu Agency

"Наша первая цель - высадиться на Луну к 2023 году, к 100-летию Турецкой Республики, я считаю, что турецким инженерам удастся выполнить эту миссию" - заявил Эрдоган. Отметив, что турецкая лунная программа будет достигнута в два этапа, Эрдоган сказал, что на первом этапе будет совершена жесткая посадка [автоматического аппарата] на Луну с использованием ракеты-носителя национальной разработки, которая будет запущена на орбиту в конце 2023 года в рамках международного сотрудничества.

"Выполняя эту задачу, мы будем одной из стран, которым удалось достичь Луны, и мы соберем необходимую информацию для второго этапа миссии", - сказал Эрдоган.

Эрдоган заявил, что на втором этапе в 2028 году планируется запуск с помощью ракеты-носителя полностью турецкой разработки турецкого зонда на орбиту Луны, который затем совершит мягкую посадку на Луну, добавив: "Выполнив мягкую посадку на Луну, мы будем одной из немногих стран. который могут вести научную деятельность на ней". Эрдоган подчеркнул, что в лунной программе будут использованы достижения Турции в области технологий запуска, ракет и управления.

"Вторая цель Турции - создать глобальный бренд, который будет конкурировать в области разработки спутников следующего поколения" - заявил Эрдоган, сообщив, что турецкие работы по разработке и производству спутников будут организованы в рамках единого органа, координируемого TUA.

"Мы планируем получить более высокую долю на мировом рынке спутниковой связи за счет повышения нашей конкурентоспособности благодаря этому шагу", - заявил Эрдоган. Также Эрдоган сообщил, что в рамках своей национальной космической программы Турция планирует создать региональную спутниковую навигационную систему. Он подчеркнул, что с помощью этой региональной навигационной системы, которая будет создана инновационным методом с использованием спутников наряду с наземными системами, Турция прекратит свою внешнюю зависимость от иностранных систем глобального позиционирования. "Это откроет путь для разработки наших собственных приложений точной навигации в сфере обороны, сельского хозяйства, урбанизации и автономных транспортных средств", - сказал президент Турции.

Эрдоган также заявил , что Турция планирует построить космодром при обеспечении доступа в космос. "Мы должны создать наши отечественные ракеты для доставки тяжелых грузов на орбиту Земли", - подчеркнул он. Отметив, что географическое положение Турции не подходит для создания космодрома, Эрдоган сказал, что Турция будет сотрудничать с дружественными странами в наиболее подходящих областях.

Эрдоган отметил, что Турция будет повышать эффективность своих астрономических наблюдений и отслеживания космических объектов с Земли. "Таким образом, мы будем способствовать регистрации и отслеживанию объектов на орбите Земли", - сказал он.

Заявив, что Турция будет развивать эффективные и компетентные человеческие ресурсы в космической отрасли, Эрдоган сказал, что "конечная цель - отправить гражданина Турции в космос с научной миссией".

Основные целевые показатели десятилетней Национальной космической программы Турции (Milli Uzay Programi) (с) Космическое агентство Турции (TUA)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Компании
TUBITAK
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
Луна
Похожие новости
23.03.2020
Ближневосточный военный парадокс
03.12.2013
Турция способна развивать военную промышленность - премьер
26.09.2013
Турция развивает амбициозную ракетно-космическую программу
29.10.2012
Турция создала новую ракету малой дальности
19.09.2007
Откуда имя на броне. "Известия" выяснили, как придумывают названия для нового оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.02 06:21
  • 91
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 11.02 02:36
  • 1
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 11.02 00:43
  • 1
Российская "Сосна"- один из лучших в мире ЗРК малой дальности
  • 10.02 23:58
  • 16625
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.02 21:46
  • 17
Калининградский синдром
  • 10.02 21:18
  • 1
Первые испытания газогенератора для двигателя ПД-8 намечены на март 2021 года
  • 10.02 20:56
  • 47
«МиГ» приступил к созданию нового скоростного высотного истребителя
  • 10.02 20:56
  • 3
Поближе к России: зачем США размещают бомбардировщики в Норвегии
  • 10.02 20:29
  • 2
"Сдерживать противника на дальних рубежах". Военный эксперт о гиперзвуке
  • 10.02 19:33
  • 148
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 10.02 16:21
  • 36
Разработчик сообщил, что зенитный комплекс "Деривация-ПВО" можно заряжать во время боя
  • 10.02 14:12
  • 2
Инженер в ранге министра
  • 10.02 07:31
  • 3
Бить на упреждение – российские военные теоретики
  • 10.02 05:36
  • 9
Нужен берег чукотский: северо-восток России защитит новая дивизия
  • 10.02 04:19
  • 3
Путин назвал образование и науку ключевыми факторами нацбезопасности