Космические амбиции Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на пресс-конференции 9 февраля 2021 года в Анкаре на церемонии провозглашения десятилетней Национальной космической программы Турции (Milli Uzay Programi) и открытия Космического агентства Турции (TUA), сообщил об амбициозных турецких космических планах. "Национальная космическая программа выведет нашу страну в высшую лигу в глобальной космической гонке" - заявил Эрдоган.

Выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на пресс-конференции на церемонии провозглашения десятилетней Национальной космической программы Турции и открытия Космического агентства Турции. Анкара, 09.02.2021 (с) Ali Balikci / Anadolu Agency

"Наша первая цель - высадиться на Луну к 2023 году, к 100-летию Турецкой Республики, я считаю, что турецким инженерам удастся выполнить эту миссию" - заявил Эрдоган. Отметив, что турецкая лунная программа будет достигнута в два этапа, Эрдоган сказал, что на первом этапе будет совершена жесткая посадка [автоматического аппарата] на Луну с использованием ракеты-носителя национальной разработки, которая будет запущена на орбиту в конце 2023 года в рамках международного сотрудничества.

"Выполняя эту задачу, мы будем одной из стран, которым удалось достичь Луны, и мы соберем необходимую информацию для второго этапа миссии", - сказал Эрдоган.

Эрдоган заявил, что на втором этапе в 2028 году планируется запуск с помощью ракеты-носителя полностью турецкой разработки турецкого зонда на орбиту Луны, который затем совершит мягкую посадку на Луну, добавив: "Выполнив мягкую посадку на Луну, мы будем одной из немногих стран. который могут вести научную деятельность на ней". Эрдоган подчеркнул, что в лунной программе будут использованы достижения Турции в области технологий запуска, ракет и управления.

"Вторая цель Турции - создать глобальный бренд, который будет конкурировать в области разработки спутников следующего поколения" - заявил Эрдоган, сообщив, что турецкие работы по разработке и производству спутников будут организованы в рамках единого органа, координируемого TUA.

"Мы планируем получить более высокую долю на мировом рынке спутниковой связи за счет повышения нашей конкурентоспособности благодаря этому шагу", - заявил Эрдоган. Также Эрдоган сообщил, что в рамках своей национальной космической программы Турция планирует создать региональную спутниковую навигационную систему. Он подчеркнул, что с помощью этой региональной навигационной системы, которая будет создана инновационным методом с использованием спутников наряду с наземными системами, Турция прекратит свою внешнюю зависимость от иностранных систем глобального позиционирования. "Это откроет путь для разработки наших собственных приложений точной навигации в сфере обороны, сельского хозяйства, урбанизации и автономных транспортных средств", - сказал президент Турции.

Эрдоган также заявил , что Турция планирует построить космодром при обеспечении доступа в космос. "Мы должны создать наши отечественные ракеты для доставки тяжелых грузов на орбиту Земли", - подчеркнул он. Отметив, что географическое положение Турции не подходит для создания космодрома, Эрдоган сказал, что Турция будет сотрудничать с дружественными странами в наиболее подходящих областях.

Эрдоган отметил, что Турция будет повышать эффективность своих астрономических наблюдений и отслеживания космических объектов с Земли. "Таким образом, мы будем способствовать регистрации и отслеживанию объектов на орбите Земли", - сказал он.

Заявив, что Турция будет развивать эффективные и компетентные человеческие ресурсы в космической отрасли, Эрдоган сказал, что "конечная цель - отправить гражданина Турции в космос с научной миссией".

Основные целевые показатели десятилетней Национальной космической программы Турции (Milli Uzay Programi) (с) Космическое агентство Турции (TUA)