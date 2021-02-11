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ТАСС

Компания "Космокурс" планирует создать сверхлегкую ракету-носитель

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Павел Пушкин
Павел Пушкин.
Источник изображения: © Павел Пушкин/facebook.com

Также компания разрабатывает многоразовый комплекс для суборбитальных коммерческих туристических полетов

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Компания "Космокурс" планирует самостоятельно создать ракету-носитель сверхлегкого класса. Об этом сообщил ТАСС ее генеральный директор Павел Пушкин.

Ранее компания сообщала ТАСС о проработке облика сверхлегкой ракеты для конкурса Национальной технологической инициативы "Аэронет". Позже "Космокурс" решил в нем не участвовать.

"Так как суборбиталка (создание многоразового суборбитального комплекса для полетов туристов - прим. ТАСС) тормозит, мы смотрим вопрос создания сверхлегкой ракеты", - отметил Пушкин.

По словам генерального директора, у компании есть инвестор, на данный момент идут поиски рынка. "Если будет рынок на эту ракету, то, наверное, это будет перспективно, мы будем в этом участвовать. Сейчас ищем заказчиков, есть какие-то подвижки, но я бы не сказал, что что-то серьезное", - добавил Пушкин.

Также "Космокурс" разрабатывает многоразовый комплекс для суборбитальных коммерческих туристических полетов. Предполагается, что экипаж из шести человек и одного инструктора будет совершать 15-минутный полет в ближний космос (на высоту около 200 км). Ракета комплекса в качестве окислителя будет использовать жидкий кислород, а в качестве горючего - этиловый спирт.

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Страны
Россия
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