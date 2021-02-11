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Вестник Мордовии

Смертоносные ракетные комплексы "Точка-У" снова задействовали в Сирии

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Источник изображения: Фото: twitter.com/200_zoka

По сообщениям, поступающим из Сирии, на ряде объектов нефтепереработки в районе города Эль-Баб, находящихся под контролем протурецких боевиков, вспыхнули сильные пожары.

По имеющейся информации, причиной возгораний стало применение тактических ракетных комплексов "Точка-У", которые, как известно, находятся на вооружении сирийских правительственных войск.

В Сети появились фотографии хвостовой части такой ракеты и горящие здания.

По некоторым данным, это оружие в данной горячей точке не применялось уже длительное время.

Эксперты делают предположения, что центральные власти решили положить конец незаконным операциям с нефтепродуктами, решив использовать одно из самых мощных и в то же время точных средств поражения, каким являются эти системы российского производства.

Масса их боевой части приближается к 480 кг. Ракеты могут поражать цели на дистанции до 120 км.

Дмитрий Лемешко

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
Точка-У
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