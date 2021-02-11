Заполярный экспресс: новейший десантный корабль идет в Арктику

Поступивший на Северный флот большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 «Пётр Моргунов» отправят на арктические маршруты. Планируется сделать его важнейшим элементом обеспечения военной группировки на островах и побережье, а также вдоль Северного морского пути. Конструкция уникального БДК позволяет ему высаживать морскую пехоту с моря и воздуха, выгружать технику и грузы прямо на берег. Для этого корабль фактически выкатывается туда и открывает в носу специальные люки-аппарели. Другой задачей новейшего БДК в Заполярье станет доставка горюче-смазочных материалов и продовольствия на отдаленные объекты, где нет причалов.

Поступивший на Северный флот большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 «Пётр Моргунов» отправят на арктические маршруты. Планируется сделать его важнейшим элементом обеспечения военной группировки на островах и побережье, а также вдоль Северного морского пути. Конструкция уникального БДК позволяет ему высаживать морскую пехоту с моря и воздуха, выгружать технику и грузы прямо на берег. Для этого корабль фактически выкатывается туда и открывает в носу специальные люки-аппарели. Другой задачей новейшего БДК в Заполярье станет доставка горюче-смазочных материалов и продовольствия на отдаленные объекты, где нет причалов.

Вдоль Северного морского пути

Принято принципиальное решение сделать БДК проекта 11711 «Пётр Моргунов» основой арктической группировки кораблей Северного флота, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны. По своим техническим характеристикам БДК серьёзно превосходит старые корабли такого назначения. С его помощью можно будет быстро разворачивать оперативные части войск вдоль всей трассы Северного морского пути (СМП). К примеру, перебросить зенитные ракетные системы, радиолокаторы или береговые ракетные комплексы. А после выполнения задач оперативно их забрать.

Также, по словам собеседников издания, другой задачей БДК станет обеспечение функционирования объектов вдоль СМП. «Петр Моргунов» сможет доставлять различные грузы на отдаленные базы и в населенные пункты. А в случае необходимости станет базой для проведения спасательной операции.

На прошлой неделе с участием адмирала Александра Моисеева прошла торжественная церемония принятия боевой единицы в состав Северного флота — в Краснознамённую Кольскую флотилию разнородных сил с базированием в Североморске.

По словам главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, «Петр Моргунов» по ряду характеристик даже более совершенен, чем головной корабль этого проекта «Иван Грен». Тот уже два года эксплуатируется в северных широтах и уже доказал свою надёжность и эффективность.

— У нового корабля будет две основных задачи — снабжение арктической группировки и проведение десантных операций, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — И для этого у него есть большое преимущество по сравнению с предыдущими проектами — собственные вертолёты и закрытый ангар для них. С помощью этих машин можно перебрасывать морскую пехоту и перевозить небольшие грузы по воздуху. Кроме того, «Петр Моргунов» вместительнее и может доставлять больше солдат, техники и материалов за один рейс.

Востребованная Арктика

Задачи по транспортному снабжению северных подразделений Вооружённых сил заметно выросли в последние годы. Для их обеспечения задействуют как самолёты, так и корабли.

С 1 января 2021 года Северный флот стал самостоятельным военным округом, наряду с Восточным, Западным, Центральным и Южным. Это продемонстрировало на государственном уровне повышенный интерес к Арктике, которая объявлена стратегически важным макрорегионом. Здесь находятся не только огромные запасы полезных ископаемых, но и проходит важная транспортная артерия — СМП.

На больших островах вдоль арктического побережья страны и маршрута Севморпути за несколько лет развёрнуты новые военные и пограничные опорные пункты. Построены современные сооружения, позволяющие круглогодично нести службу в комфортных условиях. На Новой Земле и в Якутии разместили части ПВО, оснащённые системами С-300 и С-400. На меньших по размеру островах дислоцированы зенитные «Панцири» и береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». Вдоль всей трассы СМП восстановлена цепочка радиолокационных станций для наблюдения за воздухом и морем.

Расширяется и сеть северных аэродромов базирования. На Новой Земле на боевое дежурство уже заступила эскадрилья истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ. Их авиационная группа развёрнута с конца прошлого года в Анадыре на Чукотском полуострове. С 2017 года возобновились полёты на передовые пункты базирования стратегических бомбардировщиков.

Большое десантное пополнение

Новый корабль стал вторым представителем БДК типа «Иван Грен» для ВМФ. Строительство первого из них затянулось с 2004 по 2018 год. Судьба «Петра Моргунова» сложилась удачнее. Он встал в строй через пять лет после закладки. Флаг ВМФ подняли над ним 23 декабря прошлого года.

Этот БДК превосходит по размерам самые распространённые во флоте большие десантные корабли проекта 775. Он может принять на борт до 300 морских пехотинцев, 13 танков или 36 бронетранспортёров. Передняя аппарель позволяет высаживать их на неподготовленный берег даже в условиях сильного волнения моря.

— «Петр Моргунов» по сравнению с головным «Иваном Греном» прошёл модернизацию, — сообщил Дмитрий Болтенков. — Но следующие два корабля проекта 11711, строящиеся в Калининграде, изменены еще более радикально. Они дополнительно увеличены в размерах, несут больше вертолётов и напоминают теперь скорее десантные корабли-доки. Видимо, их отправят уже на Дальний Восток. Там БДК также очень востребованы.

Большие десантные корабли Тихоокеанского и Северного флотов часто задействуют в перевозке грузов в интересах гарнизонов на островах и удалённом побережье. Их технические характеристики позволяют доставлять любые грузы дешевле, чем авиацией. При этом выгрузить их можно не только в порту, но и на необорудованное побережье.

Уже более шести лет активно функционирует «Сирийский экспресс». Десантные и транспортные корабли ВМФ непрерывными рейсами снабжают российскую военную группировку в Сирийской Арабской Республике, а также правительственную армию.

Применялись БДК и по прямому назначению. Во время боевых действий в августе 2008 года три корабля Черноморского флота высадили батальонные тактические группы ВДВ на побережье Абхазии. Операция стала сюрпризом для грузинского командования, которое не смогло им ничего противопоставить на данном направлении, и в итоге это помогло склонить грузинскую сторону к подписанию плана мирного урегулирования конфликта.

В прошлом году на крымском судостроительном заводе «Залив» началось строительство двух универсальных десантных кораблей нового типа. По своему водоизмещению они в восемь раз превосходят БДК проекта 11711. Собственная эскадрилья вертолётов будет обеспечивать транспортировку морпехов на берег и прикрытие их огнём.