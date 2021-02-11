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Газета.ru

«Двери НАТО открыты»: Столтенберг предложил Киеву продолжить реформы

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Источник изображения: gazeta.ru

Столтенберг посоветовал Украине продолжать реформы на пути в НАТО

Украина должна продолжать реформы, чтобы вступить в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, двери НАТО открыты, а политика расширения станет частью стратегии альянса до 2030 года. Он также напомнил, что с 1991 года НАТО почти удвоило число союзников.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса принять в свои ряды новых членов. Как сообщает РИА «Новости», он сообщил об этом в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

«С момента окончания "холодной войны" НАТО практически удвоила число союзников. Двери НАТО остаются открытыми, мы работаем со многими странами», - отметил генсек альянса.

Он напомнил, что Украина была признана кандидатом на вступление в НАТО, члены альянса поддерживают ее усилия. Киев должен продолжать реформы, нужные для вступления, добавил Столтенберг.

«Политика расширения станет частью стратегии альянса НАТО-2030. Главы государств и правительств альянса, которые соберутся на саммит позже в этом году, будут обсуждать эту тему», - подчеркнул он.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона и отказалась от внеблокового статуса. Дополнительные изменения, определяющие вступление в НАТО целью украинской внешней политики, были приняты в июне 2016 года. Киев также обязался обеспечить полную совместимость своих ВС с силами стран альянса.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 12 июня прошлого года написал в своем Twitter-аккаунте, что его страна стала участником партнерства расширенных возможностей НАТО.

«Этот день настал. Я искренне благодарен нашим партнерам в альянсе, благодаря которым это решение стало возможным», - отметил он.

Данный статус позволяет государству получить «более широкий доступ к программе альянса по повышению военной совместимости сил, к учениям НАТО, а также расширяет возможности обмена информацией».

Киев уже давно предпринимает реформы для вступления в НАТО. В начале января стало известно, что в украинской армии внедрят перечень кодов военных рангов НАТО, соответствующий приказ подписал министр обороны страны Андрей Таран. Переход призван изменить систему управления воинской карьерой советского образца на современную, которая принята в армиях ведущих государств альянса.

«Фактически это руководство к действиям кадровым органам переходить на новую философию работы, предусматривающее создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру по его подготовке, росту и обеспечению», - говорится в заявлении украинского Минобороны.

Стоит добавить также, что Йенс Столтенберг ранее призвал членов военного комитета НАТО поддерживать обороноспособность своих государств, в том числе для того, чтобы адекватно отвечать при необходимости на «агрессивные действия России». Он также заявил, что членам НАТО нужно увеличить объемы инвестиций в современные вооружения.

Солдаты стран альянса должны быть готовы к ответу не только на «российскую агрессию», но также на такие вызовы как международный терроризм и «подъем Китая».

В конце декабря Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не расценивает Россию как непосредственную военную угрозу.

«Я не вижу непосредственной угрозы, исходящей от России в форме военного нападения. Но я вижу Россию, которая утверждается. Она использует свою военную мощь против соседей - Грузии и Украины», - отметил генсек альянса.

Москва обвинения в агрессии последовательно отрицает.


Петр Николаев

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