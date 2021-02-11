Турция запланировала отправить космический аппарат на Луну в 2023 году

Анкара в 2023 году планирует отправить на Луну космический аппарат, который должен совершить там жесткую посадку. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, представляя национальную космическую программу во вторник, 9 февраля.

«К концу 2023 года в честь столетия республики наш уникальный гибридный космический аппарат осуществит жесткую посадку на Луне», — приводит агентство Anadolu слова Эрдогана.

На втором этапе в 2028 году Анкара собирается вывести космический аппарат на околоземную орбиту.

Он добавил, что Турция планирует создать космодром при международном участии для того, чтобы страна «получила доступ в космос».

Целью, по словам Эрдогана, является создание национальной торговой марки в области разработки спутников нового поколения.

Глава Космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым заявил ТАСС о заинтересованности страны в сотрудничестве с Россией в космической отрасли.

«Что же касается России, у нас уже установились очень хорошие отношения. Я встречался с российским послом [в Турции Алексеем Ерховым], и мы работаем над проектом соглашения о том, как бы Турция и Россия могли продолжить сотрудничество в этой сфере», — сказал он.

Собеседник агентства отметил важную роль России в космической отрасли. Он добавил, что в ближайшие несколько месяцев Анкара рассчитывает согласовать с Москвой, «в каких конкретно сферах это сотрудничество возможно».

Йылдырым выразил надежду, что в ближайшее время встретится с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. Встречу пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Он планирует обсудить с ним «всевозможные детали» двустороннего сотрудничества между Турцией и Россией] после того, как Эрдоган обозначит задачи для турецкого Космического агентства.

По его словам, велика вероятность того, что Турция использует российский корабль «Союз» для полета своего космонавта, поскольку «это очень надежный космический корабль», который очень хорошо себя зарекомендовал в космосе.

«Так что вероятность этого очень высока, но нам нужно еще эту тему обсудить. Но, конечно, мы рассматриваем такую возможность», — сказал он.

На авиакосмическом салоне МАКС-2019 Рогозин допустил, что турецкие космонавты могут быть отправлены на Международную космическую станцию (МКС). Он рассказал, что предложил Эрдогану подготовить турецкого космонавта.