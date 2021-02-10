Войти
AEX.ru

Двигатель ПД-14 получил сертификат ICAO образца 2020 года

251
0
+2
ПД-14
ПД-14.
Источник изображения: Ростех

8 февраля 2021 г., AEX.RU – АО «ОДК-Авиадвигатель», входящее в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех, получило дополнение к Сертификату типа двигателя ПД-14. Перспективный двигатель, который разработан и производится ОДК, полностью удовлетворяет требованиям Международной ассоциации гражданской авиации (ICAO) по выбросам вредных веществ.

Двигатель ПД-14 был впервые сертифицирован Росавиацией в 2018 году и на тот момент соответствовал нормам ICAO. В январе 2020 года вступил в действие новый международный стандарт, в котором были изменены нормы дымности и эмиссии нелетучих частиц, что потребовало дополнительной сертификации.

Измерение выбросов ПД-14 было выполнено c привлечением специалистов ZHAW (Высшая школа прикладных наук, Цюрих, Швейцария). Швейцарская мобильная система измерения эмиссии авиационных двигателей SMARTEMIS доказала, что российский двигатель соответствует требованиям Тома II Приложения 16 ICAO. Это подтверждено сертификатом соответствия, выданным Федеральным офисом гражданской авиации Швейцарии (FOCA).

Авиадвигатель ПД-14 имеет запас по показателям массовой концентрации нелетучих частиц и готов к будущим изменениям стандартов. Так, с 1 января 2023 года войдут в силу новые, более жесткие нормы эмиссии нелетучих частиц. По ним ПД-14 имеет запас 85%. «ОДК-Авиадвигатель» первым в России получило опыт сертификации двигателя ПД-14 на соответствие новым и перспективным стандартам ICAO по эмиссии нелетучих частиц. Руководство Объединенной двигателестроительной корпорации рассматривает инициативу о создании на базе «ОДК-Авиадвигатель» центра компетенций по измерению эмиссии авиационных двигателей.

«Дополнение к Сертификату типа двигателя ПД-14 — важный этап для развития всей российской авиационной отрасли, — отметил заместитель генерального директора - генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин. — Самолеты МС-21-310 с двигателями ПД-14 получат возможность выполнять международные рейсы. Второй важный момент заключается в том, что Россия теперь сможет поставлять на международный рынок воздушные суда с двигателями, произведенными ОДК».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Швейцария
Продукция
ПД-14
Компании
ИКАО
ОДК УК
Ростех
Проекты
2020-й год
МС-21
Похожие новости
09.02.2021
Российский двигатель МС-21 прошел сертификацию ICAO по выбросам вредных веществ
17.10.2018
Тормозной путь НК-93
28.12.2017
"У меня иногда возникает вопрос: пошел бы я вообще в эту авантюру?"
17.11.2014
МС-21: полет в будущее
15.12.2009
Когда время дороже денег
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.02 05:46
  • 41
«МиГ» приступил к созданию нового скоростного высотного истребителя
  • 10.02 05:36
  • 9
Нужен берег чукотский: северо-восток России защитит новая дивизия
  • 10.02 04:27
  • 28
Разработчик сообщил, что зенитный комплекс "Деривация-ПВО" можно заряжать во время боя
  • 10.02 04:19
  • 3
Путин назвал образование и науку ключевыми факторами нацбезопасности
  • 10.02 04:10
  • 104
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 09.02 23:26
  • 37
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 09.02 22:41
  • 85
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 09.02 21:33
  • 1
Бить на упреждение – российские военные теоретики
  • 09.02 21:21
  • 14
Калининградский синдром
  • 09.02 19:45
  • 17
Новый авианосец России: реальны ли планы?
  • 09.02 13:02
  • 1
Частная компания в Китае успешно запустила умную суборбитальную ракету OS-X6B
  • 09.02 10:27
  • 3
Переоснастят Су-57? Эксперт допустил отсрочку создания МиГ-41
  • 09.02 04:38
  • 5
Как реагировать на усиление активности ВМС США и стран НАТО в Черном море
  • 09.02 04:32
  • 2
«Тяжелые калибры — на второй линии». Почему на Донбассе идет обострение и грозит ли большая война (Страна, Украина)
  • 09.02 04:10
  • 2
Генсек НАТО призывает создавать «более экологичные» танки с солнечными панелями