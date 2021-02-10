«Ведомости»: страны НАТО пожаловались на российский 5G

Латвия, Эстония и не входящая в альянс Финляндия против того, чтобы операторы под Петербургом использовали частоты 4,8-4,99 ГГц

Российская сеть 5G мешает самолетам-разведчикам НАТО, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на отчеты Международного союза электросвязи при ООН. Возражение против использования российскими операторами диапазона 4,8-4,99 ГГц высказали Латвия, Эстония, а также Финляндия, которая не входит в альянс.

На этих же частотах работают военные авиационные системы НАТО. Так российские базовые станции могут создавать помехи связи европейской разведки, в частности в системе распознавания «свой-чужой», пишет газета.

Ближайшая к ЕС тестовая вышка находится в Кронштадте, она принадлежит МТС. Представитель оператора сообщил Business FM, что «пока никаких распоряжений прекратить тестирование в МТС не поступало» и вышка продолжает работать. При этом ее сигнал слишком слабый, чтобы создавать серьезные проблемы военным, говорит член экспертного совета Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский.

— Это в основном надуманные проблемы, поскольку базовые станции в диапазоне 5G обладают сравнительно небольшой мощностью. Например, они в десятки раз менее мощны, чем радиолокационные станции ПВО или контроля воздушного пространства. Они систему госопознавания целей выводят из строя только на расстоянии 30 метров, при мощности в несколько мегаватт на квадратный метр. Что касается диапазона системы 5G, то каждая страна выделяет свой участок, какого-то международно признанного, согласованного диапазона не имеется.

— Теоретически эти страны могут сделать так, чтобы не использовали этот диапазон?

— Так они не могут сделать, конечно. Потому что, если, например, включать системы радиоэлектронного подавления этого диапазона, это будет явный агрессивный акт.

По международному регламенту радиосвязи страны должны согласовывать использование частот на расстоянии до 300 километров от их воздушных границ и до 450 километров в случае прибрежных территорий, отмечают «Ведомости».

В октябре прошлого года в Минцифры сообщили, что частоты 4,8-4,99 ГГц будут выделены единому оператору для создания сети 5G. И о том, что в этом диапазоне работают европейские военные, знали все, говорит бывший замминистра связи, президент Фонда информационной демократии Илья Массух.

— Я понимал, что именно приграничные города, такие как Петербург, Псков, попадут в эту историю о необходимости согласования с сопредельными государствами. Мне кажется, что самый правильный путь — это конверсия наших собственных частот. В конце концов, это наши военные, с ними, наверное, проще договориться. Изменение частоты, конечно, влечет перенастройку оборудования, но это именно перенастройка, а не выпуск нового.

— Не выйдет так, что на части территории страны будет один диапазон, а на части территории — другой?

— Для технических устройств это никакой трудности не представляет. Главное, чтобы это было стандартизовано, в том числе на уровне ООН, чтобы казусов не возникало. История с 5G, как показывает последний год, очень сильно политизирована. Если помните, Трамп разбирался с Huawei в том числе именно из-за 5G. Поэтому немудрено, что при переходе на новые парадигмы связи включаются в том числе политики.

Ранее операторы связи просили у российских властей разрешения на работу 5G в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. Например, ЕС разворачивает сети пятого поколения именно на этих частотах, к тому же установка вышек такой мощности обошлась бы операторам дешевле. Но этот диапазон оказался занят российскими спецслужбами.

В использовании полосы 4,9 ГГц для разворачивания сетей 5G и в России, и в мире нет смысла, комментирует директор по сетевой инфраструктуре компании «Мегафон» Валентин Полозенко.

Валентин директор по сетевой инфраструктуре компании «Мегафон» «Помимо того что частота имеет плохое покрытие, недостаток операторского и абонентского оборудования, а также более дорогое строительство сети, уже давно существует еще одна проблема, связанная с закрепленными в Регламенте радиосвязи Международного союза электросвязи ограничениями в приграничной полосе. В регламент по решению Всемирной конференции радиосвязи 2019 года включены нормы, окончательно закрепившие вторичность систем 5G по отношению к системе воздушной подвижной службы. Поэтому все базовые станции 5G в диапазоне 4,9 ГГц придется отодвигать вглубь страны. Данную проблему невозможно решить за счет переговоров между администрациями связи, поскольку вторичный статус уже закреплен в Регламенте радиосвязи с согласия России. По нашим оценкам, зона отчуждения может составить 500-600 километров от границы, что вообще лишает смысла использование полосы 4,9 ГГц для разворачивания сетей 5G и в России, и в мире».

Выделенный диапазон непригоден для полноценной работы, говорит пресс-секретарь оператора Tele2 Дарья Колесникова.

Дарья Колесникова пресс-секретарь оператора Tele2 «Помимо плохого покрытия и недостатка оборудования есть и проблема ограничения в приграничной полосе из-за регламентов Международного союза электросвязи. Блокировать работу сети 5G в приграничных регионах России будут европейские страны, вполне вероятно, Грузия и Казахстан, и точно из программы 5G выпадают регионы Дальнего Востока. Если спорные вопросы не будут решены, то в базовой станции в диапазоне 4,9 Ггц смогут работать только в глубине страны, на расстоянии 300 километров по суше и 450 километров по морю от границы. Пока мы не тестировали диапазон 4,9 Ггц, но планируем провести испытания в этом году на Тверской улице в Москве. Напомню, что единственная пилотная зона 5G Tele2 развернута в центре столицы на частотах 28 ГГц. Но мы говорим о том, что он не пригоден для развития 5G в условиях городской застройки, потому что любое препятствие, которое возникает на пути волны, создает ограничение. Максимальное число оборудования доступно именно для работы в так называемом золотом диапазоне — 3,4-3,8 ГГц. Перспективы туманные, потому что сейчас нет окончательного решения частотного диапазона. Мы не можем даже оценить стоимость строительства. Мы очень много слышим о том, что регулятор склоняется в пользу того или иного диапазона, но окончательного решения не принято».

Формально 5G в России еще не работает, проходят только тестовые установки вышек. Коммерческое использование сети нового поколения планируется только в 2024 году, сообщает МТС. В ходе дальнейших установок вышек в приграничных зонах претензии могут высказать другие страны, такие как Украина, Турция, Грузия и Азербайджан, пишут «Ведомости». Военные этих стран работают на той же частоте, что и российский 5G.