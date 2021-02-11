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Российская газета

Ученые МЧС России создадут "полевой лагерь" для Арктики

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Дрейфующий ледовый лагерь "Барнео" в Арктике
Дрейфующий ледовый лагерь "Барнео" в Арктике.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Ученые МЧС России впервые создадут мобильный комплекс для работ в зоне радиационного загрязнения, а также специальный "полевой лагерь" для проведения поисковых работ при низких арктических температурах. Все это в планах научно-исследовательской деятельности МЧС на ближайшие пару лет.

Как рассказали ученые ВНИИ ГОЧС, ведущего института системы МЧС, необходимость создания аэромобильного быстроразвёртываемого комплекса жизнеобеспечения спасателей продиктована быстрым развитием нашей добывающей промышленности в арктической зоне. Вдоль арктического побережья также возникают новые порты для обеспечения проводки судов. Население увеличивается, увеличиваются и риски. А температуры в тех краях бывают и до пятидесяти. При этом нашим спасателям пока даже временно невозможно где-то купить зимние "полевые лагеря". В воинских подразделениях стран НАТО есть подобные вещи, но они обеспечивают работоспособность при температуре не ниже -30 С и скорости ветра до 15 м/с.

Для ученых МЧС же задача поставлена гораздо более сложная. Условное название работы - "Аэролагерь-Арктика".

"Новизна разработки заключается в том, что впервые будет создан комплекс (полевой лагерь), обеспечивающий полную автономность и жизнедеятельность спасателей и населения в неблагоприятных, суровых климатических условиях при температуре от -50 до +50 С, и при скоростях ветра до 25 м/с.", - сообщили в пресс-службе института.

Еще ученым предстоит разработать первый мобильный инженерный дорожный комплекс для разбора завалов в условиях химического и радиационного загрязнения. Новинка получит название "Дорожник". Он будет разработан на базе современного колесного тракторного шасси и впервые будет оснащен быстросъемной броней на основе кевлара. Также он должен обладать современной системой химической защиты, оборудованием для разбора завалов и прокладки путей.

В мире не производят комплексы жизнеобеспечения для работ при минус 50 градусов

Те образцы инженерной техники, которые имеются в распоряжении МЧС, были созданы 20 лет назад и сейчас не вполне отвечают всему комплексу задач, которые иногда приходится выполнять. Например, трагедия на японской АЭС Фукусима, где российские спасатели также участвовали в ликвидации последствий, показала нужность создания новых образцов техники.

"Дорожник", который будет иметь многофункциональное высокотехнологичное бронирование и съемную защиту от радиоактивного излучения можно будет перевозить всеми видами транспорта, в том числе на самолетах типа ИЛ-76", - рассказали в МЧС.


Тимофей Борисов

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