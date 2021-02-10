Американцы занялись разработкой промежуточного авиационного носителя ракет

Американские компании General Atomics, Lockheed Martin и Northrop Grumman получили контракты Агентства перспективных оборонных разработок (DARPA) на проектирование беспилотного носителя ракет класса «воздух-воздух». Как сообщает Air Force Magazine, соглашения подразумевают эскизное проектирование носителя. Вероятно, по итогам этого этапа военные выберут одну или несколько компаний для создания прототипа беспилотника.

Разработка беспилотного носителя ведется в рамках проекта LongShot, о котором DARPA впервые объявило в феврале прошлого года. Проект подразумевает создание беспилотного аппарата, который можно было бы запускать с истребителей. Сам аппарат будет выступать носителем ракет класса «воздух-воздух», значительно увеличивая дальность их поражения.

Предполагается, что аппарат LongShot будет размещаться на внешней подвеске истребителей или во внутренних отсеках вооружения бомбардировщиков. При обнаружении воздушной цели беспилотник будет запущен. При подлете к ней аппарат, в свою очередь, запустит ракеты, которые и поразят летательный аппарат противника.

Военные считают, что такое решение позволит повысить надежность поражения целей, а также обезопасить истребители, которым для борьбы с авиацией противника, в частности, не придется заходить в зону действия его систем противовоздушной обороны. В проекте LongShot планируется использовать наработки, полученные по итогам исследовательской программы FMR (Flying Missile Rail, летающий ракетный подвес). Последняя проводилась в 2017-2019 годах.

В рамках FMR разрабатывался небольшой беспилотный летательный аппарат, который можно было бы подвешивать под крылом истребителей F-16 Fighting Falcon и F/A-18E/F Super Hornet. Сам аппарат, в свою очередь, мог бы нести две ракеты AIM-120 AMRAAM класса «воздух-воздух».

Василий Сычёв