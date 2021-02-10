Инженер Зоны 51 опубликовал фото испытаний секретного самолета A-12

Самолет A-12

На сегодняшний день в мире лишь единицы самолетов смогли преодолеть скорость в 3 Маха. Безусловным «пионером» этого направления является A-12 «Oxcart», ставший предшественником секретного американского самолета-разведчика SR-71 Blackbird. Свой первый рекордный полет А-12 совершил в далеком 1963 году, в три раза превзойдя звуковой барьер на высоте 27 400 метров.

Компания Lockheed Skunkworks разработала А-12 для ведения высотной стратегической разведки, на тот момент самолет считался недоступным для средств ПВО. По сравнению с SR-71 Blackbird он был несколько короче, легче и даже быстрее. Главное преимущество SR-71 – большая дальность полета, в результате и определившая их дальнейшую судьбу: А-12 был списан в 1968-м, а его конкурент летал до 1999 года.

Самолет A-12

Об участии в проекте по разработке А-12 рассказал в своей книге «Моя одиссея в Зону 51» один из его участников Торнтон Барнс. За долгую карьеру ему довелось поработать в ЦРУ, АНБ и НАСА. Будучи специалистом в области гиперзвуковых полетов, он был включен в группу ключевых разработчиков. До этого он занимался специальными проектами по изучению советских боевых самолетов, созданием дронов и самолетов-невидимок. А недавно Барнс опубликовал рассекреченные снимки испытаний полноразмерного деревянного макета А-12 в Зоне 51. Самой странной их деталью является то, что самолет на них находится в перевернутом виде.