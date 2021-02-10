России требуется десятикратное увеличение производства систем накопления энергии

Потенциальный объём рынка систем накопления энергии в России к 2030 году составит 10-15 ГВт. Это означает более чем десятикратное увеличение по сравнению с нынешним уровнем.

Об этом говорится в обзоре Информационно-аналитического центра "Новая энергетика", подготовленном по инициативе Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы РОСНАНО. При этом собственное производство батарей для таких систем минимально: уже сейчас импортная продукция, прежде всего из Китая, абсолютно доминирует. Это грозит отечественным производителям потерей рынка в несколько миллиардов долларов в год.

Единственный российский производитель отечественных литий-ионных аккумуляторов промышленного назначения - новосибирская компания "Лиотех", принадлежащая РОСНАНО. Сейчас она выпускает ячеек всего на 128 МВт*ч в год.

Есть две основные сферы применения:

электротранспорт (электробусы, троллейбусы с удлинённым ходом, потенциально - железнодорожные локомотивы на аккумуляторах)

(электробусы, троллейбусы с удлинённым ходом, потенциально - железнодорожные локомотивы на аккумуляторах) системы резервного энергоснабжения (в качестве аварийных источников электроэнергии; в изолированных энергосистемах, использующих ВИЭ; а в перспективе - для обеспечения пиковых потребностей в мощности на новых месторождениях углеводородов).

Поставками промышленных аккумуляторов на базе ячеек "Лиотеха" занимается компания "Системы накопления энергии" из ФИОП. В частности, её блоки работают на солнечных станциях, покрывая своими мощностями возникающие дефициты выработки, в том числе ночные.

В сегменте домашних накопителей "за счётчиком" работает компания ENRU из Группы "ТехноСпарк" также инвестиционной сети ФИОП РОСНАНО.

Системы накопления энергии (СНЭ) - один из самых быстрорастущих сегментов мировой электроэнергетики. За десять лет его объём увеличился в 48 раз, а среднегодовые темпы роста составили 47%. Стремительное развитие связано с необходимостью балансировать непостоянство выработки получающих самое широкое распространение таких альтернативных источников энергии, как солнце и ветер, а также с падением стоимости батарей из-за быстрого развития технологий производства.

По прогнозу BloombergNEF, к 2040 году глобальная установленная мощность систем накопления энергии увеличится ещё в 122 раза. Годовой оборот рынка накопителей энергии в 2035 году составит 546 миллиардов долларов США, ожидает исследовательская компания Lux Research.

Автор доклада Владимир Сидорович называет факторы, способствующие росту рынка СНЭ:

увеличение в электроэнергетике доли выработки с использованием альтернативных источников (солнца и ветра) и рост потребности из-за этого в регулировании мощности энергосистем;

курс на декарбонизацию тяжёлой промышленности;

перевод на электроэнергию транспорта, в том числе коммерческого и промышленного;

масштабные планы производства безуглеродного (зелёного) водорода и синтетического топлива;

рост спроса со стороны потребителей электроэнергии для оптимизации расходов.

В секторе доминируют литий-ионные аккумуляторы, как технология наименее дорогостоящая и показывающая устойчивую динамику в снижении себестоимости выработки (в восемь раз за десятилетие). По данным Международного энергетического агентства (МЭА), основными рынками по объёмам развёртывания СНЭ являются Южная Корея, Китай, США и Европа. Но недавно Саудовская Аравия начала строительство завода по производству ванадиевых проточных батарей (Vanadium Redox Flow Batteries) мощностью 3 ГВт*ч в год.

Многообещающе выглядят технологии гравитационных твёрдотельных накопителей. Они не требовательны к природным условиям и гораздо меньше влияют на окружающую среду, чем получившие распространение в 1960-х годах гидроаккумулирующие станции. Принцип работы твёрдотельных аккумулирующих электростанций основан на поднятии грузов на высоту нескольких сотен метров ночью, когда есть избыток электроэнергии и она дешёвая, и её выработке при опускании грузов под действием силы тяжести днём, когда электроэнергия стоит дорого.

В России такую технологию развивает компания "Энергозапас" из наноцентра "СИГМА.Новосибирск", входящего в инвестиционную сеть ФИОП.

Фонд инфраструктурных и образовательных программ

Один из крупнейших институтов развития инновационной инфраструктуры в России. Создан на основании закона "О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий" в 2010 году. 22 октября 2020 года Фонду инфраструктурных и образовательных программ исполнилось 10 лет.

Цель деятельности Фонда - финансовое и нефинансовое развитие нанотехнологического и иных высокотехнологичных секторов экономики путём реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание новых учебных программ и образовательных технологий, оказания институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области сквозных цифровых технологий.

Председателем Правления Фонда, как коллегиального органа управления, является Председатель Правления ООО "УК "РОСНАНО" Сергей Куликов.

В настоящее время Правительство России проводит реконфигурацию системы институтов развития, предусматривающую интеграцию Фонда инфраструктурных и образовательных программ и Группы РОСНАНО в управленческий периметр ВЭБ.РФ. На базе ВЭБа создаётся централизованный инвестиционный блок для реализации проектов, способствующих достижению национальных целей развития.